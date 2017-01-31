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​Как вернуть до 650 000 рублей после покупки квартиры?

Для тех, кто покупает недвижимость, государство предусмотрело меру поддержки – имущественный налоговый вычет. За счет чего он формируется? Мы получаем только 87% зарплаты, а 13% отдаем государству. Как раз эти 13% можно вернуть с суммы крупных покупок.

Вычет оформляется при покупке квартиры, комнаты/доли, дома или участка под индивидуальное жилищное строительство. Его оформят даже на ремонт, если застройщик сдал квартиру без отделки. Для ипотечного жилья можно вернуть часть суммы с процентов по кредиту. Рассказываем, как правильно оформить документы и на что обратить внимание при получении вычета.

Как получить имущественный налоговый вычет?

Нужно собрать документы, направить их в налоговую инспекцию. После проверки вам перечислят деньги на карту. Обратите внимание: это не единоразовая выплата. Вычет будет приходить ежегодно один раз в год, пока вы не получите всю сумму. Документы на получение вычета нужно оформлять ежегодно. При первом обращении приготовьте следующие бумаги:

1.выписку из ЕГРН, копию свидетельства о праве собственности на квартиру или акт приема-передачи объекта долевого строительства, если вы еще не успели оформить право собственности[1]

2.копию договора купли-продажи или копию договора долевого участия;

3.копию документов, подтверждающих оплату;

4.копию акта о вводе в эксплуатацию (можно взять у застройщика), если купили квартиру в новостройке;

5.копию договора ипотеки;

6.заявление о распределении суммы налогового вычета между собственниками с сопутствующими документами;

7.документы, подтверждающие оплату процентов по ипотеке, как правило это справка из банка;

8.справку о доходах по форме 2-НДФЛ;

9.декларацию 3-НДФЛ.

Получить вычет можно проще, если воспользоваться услугами профессионалов: они быстро, недорого и грамотно оформят за вас все документы. В Сургуте налоговым вычетом занимается агентство недвижимости «Этажи». Эта процедура занимает у них всего 1 день.

Сколько денег можно вернуть?

Размер имущественного налогового вычета при покупке недвижимости рассчитывается на сумму не более 2 млн. руб. То есть максимальная сумма, которую собственник может вернуть, равна 260 тыс. руб. (2 млн. руб. х 13% = 260 тыс. руб.). Имущественный вычет можно получить не только со стоимости квартиры (в пределах вышеуказанных 2 млн. руб.), но и с суммы процентов, уплаченных по ипотечному кредиту (в пределах 3 млн. руб.). При ипотеке максимальный возврат с процентов составит 390 тыс. руб. (3 млн. руб. х 13% = 390 тыс. руб.). То есть если вы купили квартиру в ипотеку, то в итоге сможете вернуть НДФЛ в размере 650 тыс. руб. (260 тыс. руб. со стоимости квартиры и 390 тыс. руб. с суммы переплаты по ипотеке).

Когда можно получить налоговый вычет?

Если вы приобрели уже готовую квартиру на вторичном рынке, то имеете право обратится за получением имущественного вычета на следующий год после покупки. При этом требуйте предоставить налоговый вычет за тот год, когда приобрели квартиру, и за все последующие годы, пока не получите всю сумму.

Если вы приобрели квартиру в строящемся доме по договору долевого участия, вы можете обратится за получением вычета на следующий год после подписания акта приема-передачи объекта долевого строительства. При этом получите вычет только с того года, когда был подписан акт приема-передачи.

Помните: правом на имущественный вычет при покупке недвижимости можно воспользоваться один раз в жизни.

Полезные советы

Совет 1: при формировании вычетаучитываются только личные расходы. Если вы покупали квартиру с помощью материнского капитала или других выплат от государства, то вычет вам не оформят.

Совет 2: при покупке жилья у взаимозависимых лиц вычет не полагается. Если купили квартиру у своих родителей, то забудьте о компенсации.

Совет 3: не отправляйте декларации и заявление в налоговую инспекцию по почте: лучше отнесите их лично. Так ваши документы быстрее рассмотрят. Сэкономить время поможет наш партнер, компания, которая предоставляет услугу подачи деклараций.

Совет 4: профессиональный сотрудник проконсультирует вас и сможет предложить наиболее выгодные условия налогообложения. Например, супруги приобрели недвижимость в совместную собственность: как правильно подать заявление, чтобы не делить вычет на двоих?

Обратитесь к профессионалам - вам помогут заполнить налоговые декларации и подать заявление на налоговый вычет без лишних хлопот!

выписка из ЕГРН


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Сегодня в 17:50, просмотров: 176, комментариев: 0


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