​Недвижимость Сургута 2016 – только факты!

«Невидимая рука» рыночного механизма, о которой так точно сказал в свое время основоположник экономической теории Адам Смит, всегда расставляет все по своим местам и корректирует решения продавцов и покупателей. Что происходило в 2016-м году в одном из самых насыщенных сегментов экономики нашего города — рынке жилой недвижимости? Аналитический обзор от экспертов для настоящих и будущих участников сургутского рынка.

Рынок первичной недвижимости: грядет дефицит нового жилья?

За 2016 год количество готовых квартир в новостройках упало на 36,61% в сравнении с 2015 годом. Это связано со строительством новых домов, которые будут сдаваться только в 2018-2019 годах. Также оказал влияние высокий уровень спроса сургутян на уже готовые квартиры в новостройках.

На какой стадии строительства лучше покупать квартиру?

Пока дом строится, цена на квартиры в нём вырастет в среднем на 10-15%. Поэтому инвестировать в жилую недвижимость на ранних стадиях строительства выгоднее, чем открывать вклад в банке.

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Как менялась цена на новостройки в 2016 году?

Снижение цены за квадрат на первичном рынке жилой недвижимости Сургута замедлилось в ноябре 2016 года. В том же месяце некоторые застройщики даже подняли цены, что объясняется ежегодным декабрьским ажиотажем.

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Ипотека порадовала и продавцов и покупателей

2016 год порадовал продавцов и покупателей стоимостью низких ипотечных кредитов, чем не мог похвастаться нестабильный в плане ипотечных ставок 2015 год. Причина в том, что ставка Центробанка была приемлемой для банков в течение всего года. Кроме того, в марте-апреле возобновили ипотеку с господдержкой.

Ипотека для первичного рынка — значимый инструмент. В 2016 году 74% сделок на первичном рынке проходили именно с ней. Отмена господдержки может негативно сказаться на рынке новостроек, но ситуация не будет критичной: банки постепенно снижают ставки по стандартным ипотечным программам, и доступность жилья остается практически на прежнем уровне.

Доля сделок с ипотекой по вторичному жилью немного ниже и в 2016 г. составляет около 60%. При этом средний ипотечный чек остается на достаточно высоком уровне. За последние 3 месяца покупатели на вторичном рынке брали ипотеку на 75% от полной стоимости квартиры.

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Средняя ипотечная ставка на первичном рынке в 2016 году варьировалась от 11,2 до 12,1% годовых. Средняя ипотечная ставка на вторичном рынке колебалась от 12,6% до 13,8% годовых.

Итоги года по вторичному жилью

Цена за квадратный метр на вторичном рынке жилой недвижимости Сургута на протяжении года медленно снижалась. Так, по сравнению с началом года, средняя стоимость квартир снизилась на 3,7%.

Объем предложения за 2016 год вырос, по сравнению с началом года количество квартир на продажу в Сургуте выросло на 13,1%.

В первом квартале 2017 резких изменений как в цене, так и в объеме предложения не ожидается. Средний срок продажи квартиры на вторичном рынке г. Сургута остается достаточно большим — 4,5 месяцев.

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Какие квартиры продавали в Сургуте в 2016 году:

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Вывод однозначен: сегодня рынок жилой недвижимости Сургута — это рынок покупателя. Кстати, эксперты рекомендуют успеть совершить выгодную покупку в феврале-марте 2017 года.