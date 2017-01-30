​Ипотека без первоначального взноса – в квартале «Новин»

Ипотека – хороший способ покупки квартиры. Но главная проблема – первоначальный взнос. Не всегда есть возможность продать свою квартиру или воспользоваться накоплениями. Взять кредит на первоначальный взнос – добавить себе лишних платежей.

Сургутнефтегазбанк, партнёр Брусники, предлагает услугу – ипотека без первоначального взноса. Условия кредита: от 12,95% годовых, а для участников зарплатных проектов от 12,55%. Максимальный срок кредитования – 30 лет.

Программа позволяет приобрести квартиру в первом или во втором доме квартала «Новин» в Сургуте.

Получить консультацию по ипотечной программе и оформить заявку на ипотеку можно в офисе Компании Брусника по адресу: Сургут, Югорский тракт 2/1. Заявка рассматривается от одного до пяти рабочих дней.

Оценить качество отделки и выбрать планировку будущей квартиры можно во время экскурсии на демо-этаж Новина.

Узнайте подробности по телефону: +7 (3462) 44-20-56 или на официальном сайте:http://surgut.brusnika.ru.