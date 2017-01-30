​Ипотека без первоначального взноса – в квартале «Новин»

Ипотека – хороший способ покупки квартиры. Но главная проблема – первоначальный взнос. Не всегда есть возможность продать свою квартиру или воспользоваться накоплениями. Взять кредит на первоначальный взнос – добавить себе лишних платежей.
Сургутнефтегазбанк, партнёр Брусники, предлагает услугу – ипотека без первоначального взноса. Условия кредита: от 12,95% годовых, а для участников зарплатных проектов от 12,55%. Максимальный срок кредитования – 30 лет.
Программа позволяет приобрести квартиру в первом или во втором доме квартала «Новин» в Сургуте.
Получить консультацию по ипотечной программе и оформить заявку на ипотеку можно в офисе Компании Брусника по адресу: Сургут, Югорский тракт 2/1. Заявка рассматривается от одного до пяти рабочих дней.
Оценить качество отделки и выбрать планировку будущей квартиры можно во время экскурсии на демо-этаж Новина.
Узнайте подробности по телефону: +7 (3462) 44-20-56 или на официальном сайте:http://surgut.brusnika.ru.
* Застройщик ООО «Брусника. Сургут». Проектные декларации на сайте www.surgut.brusnika.ru. Продажи осуществляются в соответствии с 214-ФЗ. Ипотека предоставляется Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк» на квартиры в первом и во втором доме квартала «Новин» (ГП-1, ГП-2) в г. Сургуте. Первоначальный взнос – от 0%. Без ограничения по сумме кредита. Срок кредитования до 30 лет. Обеспечение кредита – залог приобретаемого жилого помещения. Схема гашения кредита – аннуитетная. Требования к заемщику: Возраст – от 21 года до 70 лет. Стаж работы – не менее 6 месяцев. Уровень заработной платы – не менее 15 000 рублей. Место регистрации – Российская Федерация. Данные актуальны на 30 января 2017 года до появления новой информации. Реклама не является публичной офертой. АО БАНК «СНГБ», Генеральная лицензия Банка России №588 от 05.09.2016 г.
Особое мнение: Александр Сидоров, депутат Госдумы // ONLINE 4 февраля в 13:00