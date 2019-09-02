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​Как сделать ремонт и не сойти с ума

Три основных правила, которые облегчат жизнь владельцу квартиры

Говорят, что ремонт равносилен пожару. Настоящее испытание, к которому нужно как следует подготовиться и морально, и финансово, и организационно. Итак, с чего начать и какие шаги нужно предпринять в первую очередь?

Выбор дизайнера и разработка проекта

Если вы не профессиональный архитектор и строитель, то лучше обратиться к дизайнеру и составить 3D-план квартиры, отдельной комнаты, кухни или ванной. Специалист подскажет как можно зрительно увеличить размер комнаты, как правильно проложить трубы и проводку, где лучше разместить выключатели, из каких материалов сделать полы в детской или в кухне. Причем все это с учетом размеров помещения и мебели.

И здесь важно не промахнуться с выбором дизайнера. Не стоит стопроцентно доверять модным «специалистам» из соцсетей. Лучше обратиться к профессионалам с дипломом и опытом работы.

«Часто люди сталкиваются со многими ошибками дизайнеров-любителей без образования, которые просто продают красивые картинки. А когда люди начинают работать с проектом, понимают, что этот дизайн не может быть реализован или реализуется с огромными потерями, и в результате они получают не то, что хотели. Поэтому, если человек начинает ремонт, и у него нет дизайнера, лучше обратиться в специализированный салон, где можно получить квалифицированную помощь и профессиональную консультацию», - поясняет руководитель интерьерного салона «COMELFO – Керамика» Василий Доронько.

Сколько и каких материалов нужно?

На собственном опыте знаю, что, даже если вы – кандидат математических наук, это не обезопасит вас от просчетов при закупке кафеля или обоев: можно случайно купить на пару коробок больше или недокупить ровно один рулон. Поэтому эту почетную миссию лучше тоже доверить профессионалам. В салоне квалифицированные специалисты посчитают, сколько вам нужно купить плитки, бордюров, обоев и даже посчитают расход клея для всего ремонта. А кроме того, помогут подобрать качественные материалы, чтобы квартира выглядела не просто обновленной, но еще модной и стильной. В хороших салонах, таких, как «COMELFO – Керамика», всегда следят за всеми новыми тенденциями в области дизайна интерьеров и напрямую работают с производителями как в России, так и в Европе. Поэтому по многим категориям товаров в салоне действуют те же цены, что и в интернете.

Где найти строителей?

А самое главное – не абы каких, а квалифицированных, которые выполнят работы качественно и быстро? Любой, кто затевал в квартире ремонт, знает какая это проблема. Но и здесь, как ни странно, помочь смогут прямо в магазине – у интерьерного салона есть своя подрядная организация, которая сможет реализовать проекты любой сложности.

Адрес интерьерного салона «COMELFO – Керамика»

ул. 30 лет Победы,64 ТЦ «Новосел»

тел. +7 909 – 032 -20 -32

https://comelfo.business.site/


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Сегодня в 14:42, просмотров: 49, комментариев: 0


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