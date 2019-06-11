​С какого возраста можно играть в лотерею?

В 2018 году в федеральный закон «О лотереях» были внесены изменения: запрещается продажа или выдача лотерейных билетов (в том числе электронных) лицам младше 18 лет. Также запрещается выплата выигрыша, так как при его получении необходимо подтвердить совершеннолетие.

До прошлого года законом разрешалось участвовать в лотереях только совершеннолетним гражданам, но запрета именно на продажу билетов несовершеннолетним — не было.

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