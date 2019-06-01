​Почему не нужно включать в договор соцнайма родственников?

Появляются новые члены семьи, близким родственникам нужна постоянная регистрация и наниматель по договору социального найма обращается в департамент или комитет по управлению имуществом за включением родственников в члены семьи по договору социального найма. А потом люди разводятся, совместное проживание на одной жилплощади невозможно, и наниматель сам оказывается на улице. Почему так происходит?

Потому что с момента включения нового члена семьи в договор соцнайма он становится равноправным членом семьи, на него распространяются такие же права и обязанности как на нанимателя. Просто так выписать из жилого помещения и выселить его, как в случае с недвижимостью, находящейся в собственности, невозможно. Для договора социального найма можно только признать утратившим права пользования по договору социального найма, и то если член семьи нанимателя добровольно выехал из жилого помещения, стал собственником другого жилого помещения, не несет бремя содержания этого жилого помещения. Процедура доказывания признания утратившим права пользования по договору социального найма очень сложная, в данном случае учитываются даже конфликтные отношения между всеми лицами, включенными в договор соцнайма.

А если жилье подпадает под снос, тогда исков от родственников, не желающих делиться «квадратами» в новом доме не избежать.

Если не хотите конфликтов, судов, то изначально никого не включайте в договор соцнайма, кроме себя и своих детей.