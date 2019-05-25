Разбираемся, как вывезти ребенка за границу без согласия одного из родителей

Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей (ст. 61 СК РФ). И все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются родителями по их взаимному согласию, исходя из интересов детей и с учетом мнения детей (п. 2 ст. 65 СК РФ).

Как правило, несовершеннолетний беспрепятственно может выехать за границу хотя бы с одним родителей, усыновителей, опекунов или попечителей (ст. 20 ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»). Специального разрешения для этого не требуется.

Но если несовершеннолетний выезжает из Российской Федерации без сопровождения, он должен иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие названных лиц на выезд с указанием срока выезда и государств, которые он намерен посетить.

Кроме того, если один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей заявит о своем несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего, вопрос о возможности его выезда разрешается в судебном порядке (ст. 21 ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»).

При разрешении в судебном порядке вопроса о возможности выезда за границу несовершеннолетнего гражданина РФ суд должен указать сроки выезда, государство, в которое выезжает ребенок, продолжительность поездки.

Необходимо обращаться в суд с заявление о разрешении выезда ребенка за пределы РФ с указанием конкретных сроков выезда, государство в которое выезжает ребенок. Решение суда по этой категории вступает в силу немедленно, в интересах ребенка.