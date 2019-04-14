​Вы купили дом, а он оказался ненадлежащего качества?

Согласно ст. 557 ГК РФ, в случае передачи продавцом покупателю недвижимости, не соответствующей условиям договора продажи недвижимости о ее качестве, применяются правила статьи 475 настоящего Кодекса, за исключением положений о праве покупателя потребовать замены товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий договору.

Исходя из положений ст. 475 ГК РФ если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от продавца:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

Договор купли-продажи, как правило, не содержит каких-либо специальных указаний о недостатках передаваемого дома, напротив в договоре указано, что дом пригоден для проживания.

Недостатки переданной недвижимости подтверждаются экспертными заключениями. Например, фундамент и стены жилого дома находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, что свидетельствует о непригодности к эксплуатации конструкций. Требуется капитальный ремонт с усилением конструкций. До проведения усиления необходимо ограничение действующих нагрузок. Техническое состояние жилого дома оценивается как неудовлетворительное (неработоспособное) состояние, при котором существующие повреждения несущих конструктивных элементов фундамента и стен свидетельствуют о непригодности к эксплуатации; состояние ненесущих конструктивных элементов - удовлетворительное. По всей площади стен фасада дома имеют место массовые глубокие и сквозные трещины; искривление дверного проема в несущей стене; сквозные трещины в цоколе с развитием на всю высоту здания; значительное неравномерное проседание фундамента; значительное оседание грунта и деформация бетонной отмостки по всему периметру дома; поражение плесневелыми и грибковыми выделениями деревянного перекрытия 1-го этажа.

В данном случае, истцом был доказан размер убытков в форме затрат на восстановление нарушенного права, а также причинно-следственная связь между убытками истца и действиями ответчика, поскольку передача товара ненадлежащего качества привела к необходимости истца нести расходы на ремонт, заявленные требования подлежали удовлетворению.