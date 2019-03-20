​За какие постройки на дачном участке нужно платить налоги?

В преддверии дачного сезона СИА-ПРЕСС рассказывает своим читателям, за какие постройки на участке придется заплатить налоги.

Напомним, в конце 2016 года были приняты поправки в главу 32 Налогового кодекса РФ, которые все хозяйственные постройки на садовых и дачных участках сделали объектами налогообложения. Но с некоторыми исключениями.

«Объектами налогообложения являются только такие постройки, которые признаны объектами капитального строения, то есть:

Имеют специально возведенный заглубленный фундамент;

Прочно связаны с землей;

Имеют инженерные коммуникации (канализацию, водопровод, газо- и теплоснабжение);

Площадью более 50 кв. м.

Если объект можно разобрать и перенести в другое место, и он не имеет инженерно-технического оснащения, то он относится к некапитальному объекту. Хозяйственные строения и сооружения, возведенные на земельных участках, не являющиеся капитальными объектами соответственно не являются объектами налогообложения», — пояснила «НГ» генеральный директор юридической компании «Г.Е.Н.И.Я.» Наталья Яременко.

Ограничение по площади разъясняет налоговая служба: «Если площадь такой постройки не более 50 кв. м, то налог с нее не взимается, при условии, что собственник обратился в налоговый орган за предоставлением соответствующей налоговой льготы. Льгота применяется только для одной хозпостройки, не используемой в предпринимательской деятельности».

Кстати, льготы по уплате налога на имущество также имеют:

Все пенсионеры, участники и ветераны боевых действий;

Инвалиды I, II группы и с детства;

Лица, пострадавшие от радиоактивного излучения;

Члены семей военных, потерявших кормильца;

Члены семей, погибших при исполнении служебных обязанностей и другие категории граждан.

Полный список можно посмотреть на сайте nalog.ru или уточнить в налоговой службе по месту жительства.