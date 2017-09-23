​А мне летать охота. Пять причин, почему стоит посетить аэротрубу

Уже два месяца в Сургуте люди всех возрастов и весовых категорий поднимаются над землей, чтобы понять, каково быть птицей. Полет в аэротрубе — это не только приключение, которое запомнится вам надолго, но и недавно появившийся вид спорта. Принцип действия симулятора свободного падения прост: внутри трубы создается мощный поток воздуха, скорость которого около 200 км/ч. Скорость падения человека равна тому же значению. Таким образом, воздушные потоки позволяют человеку парить над землей и даже выполнять различные головокружительные трюки. Итак, если вас терзают сомнения, вот пять причин, чтобы решиться и начать порхать.

Шаговая доступность развлечения. Единственная в округе аэродинамическая труба «Сургут» находится за ТРЦ «Сургут Сити Молл». Абсолютная безопасность. Вы гарантированно не получите травм, так как перед полетом проводится инструктаж, а инструктор находится с вами во время всего процесса и сначала учит, а потом страхует вас. Ни с чем не сравнимые ощущения. Свободное падение — самая необычная среда пребывания человека, поэтому взлететь в жизни нужно хотя бы раз. Кроме того, это отличная возможность преодолеть страх высоты. Отсутствие практических ограничений по весу или возрасту. «К нам приходили с малышами трех лет, и они кричали «еще», когда выходили. Была семья: женщина и трое детей лет 20, ребята летали и уговорили маму попробовать. В итоге, она летала лучше всех в этой компании», — отмечает инструктор. Кстати, о детях — совсем скоро будет открыт набор в группу для спортивных занятий в аэротрубе. Низкая цена. Ближайшая к сургутской труба находится в Тюмени, и цены там существенно выше. Даже по сравнению с прыжками с парашютом, цена полетов в таком спортивном тренажере весомо отличается. Плюс, в Сургуте действует гибкая система скидок.

Справка

Первый и единственный в Югре симулятор свободного падения — аэродинамическая труба «Сургут» — открылась в начале лета и находится на площадке за ТРЦ «Сургут Сити Молл». График работы в будни: 19.00-22.00; в выходные: 12.00-22.00. Подробная информация —по телефону 91-00-82 или в группе «ВКонтакте».