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​Моль в пальто. Как избавиться от прожорливой вредительницы

Достали любимое осеннее пальто, а в нем зияет дыра? Да и бабушкин свитер что-то надкушен? Увы и ах: в вашем шкафу поселилась мадам моль. Что же делать, чтобы выселить обнаглевшую квартирантку, в спешке пытающуюся дожевать остатки вашего итальянского кашемирового шарфа?

Пять мифов о моли

Во-первых, моль, летающая по комнате, не представляет особой опасности. Это самец, единственная цель которого заключается в оплодо­творении самки, а едок из него никакой. Во-вторых, явный вред вашим шубам наносят, как ни странно, личинки моли, хотя бытует заблуждение, что пока они не вырастут, владельцам питательного имущества бояться нечего. В-третьих, принято думать, что у самок моли нет крыльев. Это не так. Оные у них имеются, но не особо используются. Мужские особи для оплодотворения сами находят самок, которые страшны не тем, что едят вещи (как и у самцов, у них с этим делом проблемы), а тем, что воспроизводят армию новых пожирателей. В-четвертых, ошибочно полагать, что вы можете выманить моль, словно мотылька, — включив светильник или лампу. Платяная моль любит темноту, духоту и предпочитает воздерживаться от лишних телодвижений. И, наконец, слухи о том, как моль съедает шубу целиком — преувеличены. В пищу идет лишь малый процент вещи, а остальные ворсинки «срезаются» в процессе движения и прокладывания пути.

План «Перехват»

Каждая разновидность моли реагирует на разные методы борьбы.

Бесполезно бегать по дому и убивать бабочек моли, словно комаров. Как мы помним, урон наносят личинки. Итак, при обнаружении врага в первую очередь сделайте генеральную уборку, особое внимание уделив изделиям из меха, тканей и сыпучим продуктам (не забываем о пищевой моли). Уничтожать моль нужно в зачатке: дотошно прочистите и промойте шкафы водой с уксусом, особенно щели — в них могут остаться яйца моли. Кстати, эта вредительница ненавидит не только уксус, но и запахи эфирных масел. В народе советуют развести дома как можно больше гераней. Листья этого цветка источают отвратительный для моли аромат. Кроме того, вам помогут цитрусовые (засушенные корочки апельсинов, например), чеснок, специи, табак, камфара, пихта, спе­ции, пряности, лаванда, кедр и даже обычное мыло. Все эти запахи дико бесят моль.

Ковры и шубы следует отправить в химчистку — их невозможно постирать самостоятельно. Прочистите пылесосом мягкую мебель, все книги и бумажные вещи. Одеяла, покрывала и одежду постирайте при максимально допустимой для них температуре и хорошо прохлопайте на свежем воздухе.

Когда народные средства бесполезны

Если вы понимаете, что спасаться домашними средствами уже поздно — полчища серых бабочек вылетают из шкафа, образуя в воздухе слово «безысходность» — вам помогут только химикаты или служба дезинсекции. На полках магазинов сейчас есть множество таблеток, спреев и аэрозолей. Очень удобны инсектициды в виде секций: повесьте их в шкафу и забудьте о проблеме на несколько месяцев.

На различных сайтах пострадавшие от моли рекомендуют пользоваться марками «Антимоль», «Супрозол», «Москитол», «Капкан». Однако не думайте, что приятно пахнущая лавандой пластинка не таит опасности для вашего здоровья — это прежде всего яд. Убирайте его в недоступное для детей место! Обязательно соблюдайте инструкцию и количественные рекомендации. Например, для расположения на кухне и в борьбе с пищевой молью подойдут далеко не все препараты. Когда вы избавитесь от моли, соберите и уничтожьте все упаковки с отравой.

Все так плохо, что даже «таблетки смерти» не справляются? Время вызывать службу дезинсекции. Эти люди отлично знают, как расправиться с любыми нежелательными гостями.

Профилактика

Лучшее средство от моли — банальный порядок в доме. Регулярно перетряхивайте тканевые изделия, избегайте пыльных залежей одежды. Периодически выносите все мягкие изделия прогреться на солнце, проветривайте квартиру и чистите подсобные помещения. Никогда не убирайте на сезонное хранение вещи, если вы предварительно не постирали или не почистили их. При уборке зимней обуви, поместите внутрь нее старые газеты — моль ненавидит типографскую краску.

Во избежание появления пищевой моли продовольственные запасы нужно пересыпать из мешочков в банки с герметичными крышками. Внутренние стенки шкафов следует вымыть раствором соды и уксуса. Не забывайте обработать щели и зазоры. Моль не станет откладывать яйца там, где пахнет лаврушкой, гвоздикой, душистым перцем, листьями грецкого ореха.

Будьте бдительны и аккуратны — и тогда вам не придется кормить и растить незапланированных питомцев.

Кстати

Производные от нафталина — известного препарата от моли — запрещены в России и включены в список запрещенных наркотических и психотропных веществ.


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23 сентября в 17:10, просмотров: 961, комментариев: 0


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