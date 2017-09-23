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​Синдром замены. Кофе или цикорий: что лучше?

Состязание на грани вражды. Монтекки и Капулетти среди напитков. Кофе и цикорий. Первый переживает времена гонений, а второй становится символом здорового питания. Давайте попытаемся найти рациональное зерно в этом споре. Противники, на ринг!

Бодрость

Цикорий не содержит кофеина. Из-за наличия ряда веществ этот напиток действует подобно мягкому энергетику.

Но, конечно, в плане тонизирующего эффекта цикорию с кофе не сравниться. Однако если переборщить с количеством выпитого кофе — эффект будет противоположным. Вместо бодрости вас одолеет небывалая сонливость (из-за действия теобромина).

Вкус

Цикорий — весьма специ­фический напиток. Как говорится — на любителя. Сейчас производят цикорий с разными вкусами. Даже с ароматом капучино. Вынужденные пить заменитель признают: вкус кофе не заменит ничто.

Цена

Цикорий значительно выгоднее кофе. Его можно купить, например, всего за 50 рублей.

Доступность

Раньше цикорий продавался только в спецотделах с диабетическим питанием, а теперь он есть в каждом супермаркете. Но в поезде или самолете вам его вряд ли предложат. Кофе же повсеместен.

Похудение

Входящий в цикорий инулин снижает уровень сахара в крови и регулирует обменные процессы. Кофе регулирует аппетит, отбивает тягу к фаст-фуду и сладким десертам. Он помогает сжигать калории.

Польза

Инулин в цикории слаще сахара, но безопасен при диабете. Цикорий содержит витамины группы В, участвующие в обменных процессах. Он не вызывает зависимости. Чем похвастается кофе? Диетологи говорят, что две чашки этого напитка в день снижают риск развития раковых заболеваний, астмы и мигрени.

Вред

Цикорий обладает мочегонным и желчегонным действиями, поэтому противопоказан при желчнокаменной болезни. Его не рекомендуется пить его после инфаркта, инсульта и любых операций. Что касается кофе, то выпитый натощак, он раздражает слизистую желудка. Может вызвать привыкание. Неумеренное употребление кофе влияет на ЦНС.

Советы покупателю

На упаковке цикория должна быть формулировка «100-процентный корень цикория». Бумажным пакетам предпочтите металлическую тару. Что касается покупки кофе: присмотритесь к сублимированному — он лучше сохраняет вкус и аромат. Если вы приобретаете зерновой кофе, то желательно, чтобы с момента его изготовления прошло не более трех месяцев.

Итоги

Выявить уверенного победителя в нелегкой битве цикория и кофе трудно. Нет смысла возносить на пьедестал какой-либо из этих напитков: у каждого из них есть свои плюсы и минусы. Сентенция сей статьи такова: знайте меру.

На заметку

Как проверить, настоящий перед вами напиток или подделка? Добавьте в стакан с кофе или цикорием капельку йода. Если жидкость окрасилась в синий цвет — там есть крахмал. Перед вами не качественный продукт, а измельченные злаки с ароматизатором.

Мнение

Светлана Алиева, заместитель главврача Сургутской клинической травматологической больницы:

— Я нахожу много положительного в том, чтобы пить кофе. Много исследований проводится в пользу кофе. Он предупреждает паркинсонизм и болезнь Альцгеймера. Четыре крошечных чашки кофе в день — норма. Да, иногда употребление может вызвать зависимость. Так, при чрезмерном увлечении кофе появляются раздражительность, бессонница и беспокойство. Иногда имеет смысл перейти на напитки, заменяющие кофе. Например, на цикорий.


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23 сентября в 14:20, просмотров: 981, комментариев: 0


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