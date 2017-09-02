Развод со скидкой

В Сургуте, как и в любом другом городе, периодически случаются «набеги» всевозможных ярмарок, торгующих вещами и обувью. Так и в этот раз в середине августа почти на каждом столбе и дереве в районе ТЦ «Ярославна» появились объявления о проведении однодневной «уникальной» распродажи. Согласно рекламке, 18 августа, в вышеуказанном торговом центре, компанией «Россторг» будет продаваться верхняя одежда по региональной программе «Безпосредников». «Конфискат из таможенного терминала Шереметьево» сургутянам предлагают приобрести со скидкой до 70 процентов.

Корреспондент «НГ» решил проверить, так ли правдива информация, которой зазывали в магазин, и можно ли в принципе верить заезжим продавцам конфиската.

В обозначенный день в небольшом бутике «Ярославны» корреспондента встретил менеджер Максим, отказавшийся назвать свою фамилию. Руководителя компании «Россторг» (на деле оказавшейся обычным сургутским ИП) на месте не оказалось, в телефонном разговоре с подчиненным мужчина сообщил, что не желает общаться с корреспондентом ни лично, ни по мобильнику.

На руках у Максима оказалось лишь свидетельство о регистрации ИП Магомедов А. Д. Документы, которые бы подтверждали факт взаимодействия предпринимателя и таможни, а также бумаги, удостоверяющие качество продаваемых курток и дубленок, мужчина предъявить не смог. Добиться каких-либо внятных ответов от продавца-консультанта не получилось.

За комментариями «НГ» обратился к экспертам. Так, начальник Сургутского таможенного поста Евгений Богданов уверенно сообщил, что распродажа таможенного конфиската ярмарочниками — обман: «Название «таможенный конфискат» — это ширма, за которой кроются недобросовестные продавцы. Они намеренно дезинформируют граждан, недостаточно осведомленных в области действующего законодательства. Таможенные органы никакого отношения к данным торговым точкам и товарам не имеют».

Начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Сургута Михаил Яцик отметил, что как минимум таких ярмарочников можно привлечь к ответственности за обман покупателей, а именно — указание недостоверной информации в рекламе. «Документы на продукцию должны быть в обязательном порядке, например, от фабрики производителя, если товар, конечно, не «кустарного» или подвального производства. Покупатель может написать жалобу в Роспотребнадзор и полицию, чтобы привлечь к ответственности продавцов», — отметил чиновник.

Штраф за обман потребителей для юрлиц, напомним, по статье 14.7 КоАП РФ достигает 500 тысяч рублей. Однако самим сургутянам стоит помнить, что приобретая у таких продавцов кожаную куртку с «­огромной скидкой», они, ­вероятнее всего, платят деньги за товар, пошитый в темном подвале. Ко всему прочему, предъявить претензии к продавцу по качеству одежды будет весьма проблематично, ведь, как правило, такие ярмарки сворачиваются уже через один-два дня.

мнение Евгения Богданова начальника Сургутского таможенного поста: — Чаще всего обыватель представляет мрачную картину: следование груза из-за границы, строгий таможенник конфискует «не понравившийся» ему товар и передает на реализацию в специальные торговые точки. Но на самом деле все обстоит иначе. Чтобы иметь представление о данном явлении, необходимо рассмотреть понятия «конфискат и конфискация».

Конфискация — это изъятие у лица имущества на безвозмездной основе в пользу государства в качестве санкции за правонарушение (административное, уголовное), то есть конфискат представляет собой конфискованное имущество. Решение о конфискации вступает в силу в соответствии с судебным постановлением или административным актом.

Самого понятия «таможенный конфискат» не существует. В соответствии с законодательством, товар может быть конфискован лишь по решению суда. Таможенные органы в праве только изъять и задержать товар. При этом изъятый товар хранится в месте, определяемом таможенным органом до тех пор, пока не будет принято решение суда о конфискации в пользу государства.

В случае наложения ареста или изъятия товаров, которые помещены под таможенную процедуру, осуществление таможенной процедуры в отношении данных товаров приостанавливается. Процедура возобновляется, если решение об изъятии отменяется.

Если по решению суда о конфискации и обращению в собственность государства подлежат товары, помещенные под таможенную процедуру, то действие процедуры для этих товаров прекращается, а товары становятся собственностью государства. При этом за товарами иностранного происхождения закрепляется статус товаров таможенного союза.

Если говорить о реализации «конфиската», то, согласно законодательству, единственный федеральный исполнительный орган имеет право реализовывать конфискованное имущество — Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, или, попросту говоря, Росимущество.

Таможенные органы, согласно решению суда о конфискации, передают товары в Росимущество, которое первоначально производит экспертизу товара на предмет соответствия нормам безопасности, принимает решение о его реализации, переработке или уничтожении.

Все процедуры производятся в соответствии с законодательными актами.

Исходя из всего вышесказанного, с полной ответственностью заявляю, что название «таможенный конфискат» — это ширма, за которой кроются недобросовестные продавцы, которые намеренно дезинформируют граждан, недостаточно осведомленных в области действующего законодательства. Таможенные органы никакого отношения к данным торговым точкам и товарам не имеют.