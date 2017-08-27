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Толковые бахчевые

Фото из архива "НГ"
Фото из архива "НГ"

В августе на прилавках магазинов и рынков традиционно главенствуют представители бахчевых культур. Глядя на огромное количество полосатых, крючковатых и пузатых, трудно выбрать именно тот, что не разочарует, а главное — не приведет к отравлению. Но возможно! «НГ» разобрался, как выбрать правильные и безопасные бахчевые культуры.

На дорогах не валяются

Специалисты окружного управления Роспотребнадзора советуют покупать арбузы и дыни исключительно в местах санкционированной торговли. Не приобретайте бахчевые культуры, продающиеся предприимчивыми торговцами вдоль автодорог.

Торговые точки соприкосновения

Намереваясь купить дыню или арбуз, обратите внимание на место, где продают продукт. Оно должно быть огорожено и находиться под навесом. Бахчевым полагается храниться на специальных стеллажах, накрытых тентом, а не навалом.

Тот, кто торгует арбузами и дынями, обязан иметь медицинскую книжку, информацию о юридическом лице или ИП, вывеску с указанием времени работы, весы, а также полный пакет сопроводительных документов, подтверждающий качество и безопасность бахчевых культур.

Посмотрите на внешний вид продавца. Опрятен ли он? Одет ли сотрудник в спецодежду? Помните, что, будучи потребителем, вы имеете право запросить документы, подтверждающие качество и безопасность продукции.

Верный выбор

Чтобы выбрать хороший и безопасный плод бахчевой культуры, следует придерживаться ряда простых правил, разработанных специалистами службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Воздержитесь от покупки разрезанных дынь и арбузов! Бахчевые не должны продаваться частями. Не соглашайтесь взять вырезанный на пробу кусочек. Это запрещено санитарными правилами, потому что высока вероятность бактериального загрязнения.

Выбирайте такой арбуз или дыню, которые можно съесть сразу, не оставляя до следующего приема пищи. Если дыня или арбуз все-таки не были съедены за раз, то обязательно накройте остатки пищевой пленкой и разместите в холодильнике так, чтобы исключить контакт с сырыми, не подвергшимися термообработке продуктами.

Обратите внимание на внешний вид арбуза. Он должен иметь целостный покров, яркий и контрастный цвет корки. Светлое пятно в районе бока, на котором зрел арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым. Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси — слабый хруст. Хороший арбуз обладает красной мякотью разных оттенков и вызревшими семенами черного или коричневого цвета. Мякоть должна быть сочной, нежной, сладкой на вкус.

Дыни выбирают по тем же правилам, что и арбузы, но с небольшими отличиями. Так, противоположная сторона дыни от хвостика должна быть чуть мягкой: если она твердая, то это признак незрелости. Если щелкнуть по дыне, то звук должен быть глухим. От этого плода обязательно должен исходить аромат. Если запаха нет, то дыню покупать не стоит.

Как определить наличие нитратов?

Определить наличие нитратов можно только лабораторными методами. Однако есть несколько верных признаков, которые должны заставить вас усомниться в качестве плода.

  • Мякоть отличается интенсивным красным цветом с небольшим фиолетовым оттенком.
  • Волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, а обладают всеми оттенками желтого.
  • Поверхность среза гладкая и глянцевая, хотя в норме она должна искриться крупинками.

Будьте внимательны, дорогие наши читатели, и пусть на вас не давит арбуз ответственности.

на заметку: Перед употреблением обязательно промойте водой поверхность арбуза или дыни, так как велик риск попадания микробов с поверхности в мякоть плода.


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27 августа в 16:06, просмотров: 1682, комментариев: 0


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