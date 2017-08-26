​Готовь шубу летом

Если от слова «sale» у вас загораются глаза, а сердце начинает биться чаще, вероятно, вы из тех людей, что умеют и любят экономить деньги. Август, как известно, пора скидок на многие нужные (и не очень) вещи. Давайте-ка посмотрим, какие товары в конце лета продавцы готовы уступить за гораздо меньшую цену, чем обычно.

Зимняя одежда и аксессуары

Покупка шубы в теплое время года может выглядеть странно, но на самом деле это весьма практично. Интересно, что некоторые источники считают покупку мехов в августе запоздалой, однако в этом вопросе все не так однозначно. То же самое касается зимней обуви, дубленок и пуховиков. Кстати, летом выгодно приобретать горнолыжное снаряжение, снегоходы и зимние принадлежности для рыбалки.

Что касается зимней обу­ви, то основной пик распродаж приходится на момент смены коллекций — на позднюю зиму и начало весны. Кое-что остается в магазинах до самого лета, в таком случае можно приобрести прошлогоднюю коллекцию по смешным ценам.

Конвекторы, обогреватели и кондиционеры

В Сургуте август с большой натяжкой можно назвать настоящим летним месяцем, поэтому обзаводиться конвекторами, тепловентиляторами и другими обогревателями в это время не так уж необычно, в отличие от покупки оных где-нибудь в Краснодаре. Но на эти виды техники летом обычно действуют скидки. Может быть, повезет и вам.

Любопытно, но в конце лета есть шанс и на более выгодную покупку охлаждающей климатической техники, ведь ближе к сентябрю спрос на нее снижается.

Пляжные принадлежности

В августе магазины готовятся к поступлению осенней коллекции и вовсю распродают купальники, плавательные шорты, соломенные шляпки и средства для загара. Это особенно радует, учитывая, что в конце лета и начале сентября морской сезон еще в самом разгаре. Кстати, солнцезащитные средства обычно имеют срок годности около трех лет, поэтому их можно покупать впрок. Еще в августе с большим дисконтом распродаются солнцезащитные очки. Кроме того, в конце лета падают цены на маски, ласты, очки и шапочки для плавания, которые могут пригодиться для плавания в бассейне.

Летняя одежда

В августе распродают одежду и обувь из летней коллекции: футболки, сарафаны, шорты, босоножки, сланцы. А ближе к сентябрю скидки на эти вещи становятся просто космическими — до 90%. Однако велика вероятность, что остатки не будут сладки.

Абонемент в фитнес-клуб

Ближе к концу лета тренажерные залы частично пустеют. Одни добились желаемого и уже вовсю едят пиццу в Италии, обрастая свежими килограммами, а редкие постоянные клиенты не вполне оправдывают бюджетные ожидания фитнес-клубов. Временами это заставляет владельцев залов идти на акции и скидки для привлечения новых посетителей.

Чемоданы

Ближе к осени могут подешеветь чемоданы. Уже сейчас в специализированных магазинах на них действуют всевозможные акции и скидки.

Скейтборды и велосипеды

В августе увеличиваются скидки на летние средства передвижения — скейтборды, самокаты, велосипеды, гироскутеры и т.д.

Новогоднее путешествие

Только ранее бронирование способно избавить ваш отдых от характеристики «катастрофически дорогой». Апартаменты, гостиницы, билеты и турпутевки на Новый год и каникулы дорожают уже сейчас, а ближе к зиме цены будут расти с удвоенной скоростью. Если вы планируете заграничную поездку в холодное время года, займитесь ее финансовой частью немедленно.

Квартиры

Рынок недвижимости летом — унылое зрелище. Самое время воспользоваться мертвым сезоном для выгодной покупки жилья.

Кстати: Европа славится своими грандиозными летними и зимними распродажами. Хотя в августе скидочный бум во многих государствах Старого Света уже утихает, у вас по-прежнему есть шансы на экономный и качественный шопинг в Германии, Венгрии, Австрии и Португалии.