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​Дошли до ручки

Фото Ирина Швец
Фото Ирина Швец

Школьная пора все ближе, а «НГ» тем временем продолжает цикл материалов о том, как подготовить ребенка к учебному году. На этот раз мы рассмотрим один из важнейших аспектов — канцелярский.

Много и дорого — вот два слова, как нельзя лучше характеризующие покупку школьных принадлежностей. Поэтому задача номер один — составить список необходимого. Он может немного варьироваться, но в целом почти одинаков для всех младших школьников.

Вооружившись перечнем товаров, мы отправились в крупные сургутские магазины, чтобы ознакомиться с ценами и ассортиментом.

«Канцопт»

Здесь можно обнаружить неплохой выбор канцелярии, которая мирно покоится за стеклами витрин, в отличие от «свободного плавания» товара где-нибудь в крупных маркетах. Сейчас в «Канцопте» проходит акция «Школьный базар», которая продлится вплоть до 2 сентября.

В этом магазине большой выбор качественных и красивых дневников. Есть даже экземпляры в тканевых обложках. Но и цена соответствующая — 275 рублей. К слову, для любителей экономного минимализма вариант дневника тоже имеется — стоимостью в 55 рублей.

Плюсы: опрятный вид товара, выбор, возможность оптовой закупки.

Минусы: неудобное расположение магазина, довольно высокие цены.

«Читай-город»

Это место по праву считается не только книжным, но и канцелярским раем. Отсюда трудно уйти, не купив необычный блокнот или еще какую-нибудь приятную мелочь. Однако приобретение полного набора школьных принадлежностей в «Читай-городе» может оставить в вашем кошельке поистине космическую пустоту.

Вот пример: если вы зай­дете в «Детский мир», то обнаружите, что акварельные цветные карандаши «Сибирский кедр» можно купить не за 155 рублей, а за 139,9.

Плюсы: большой выбор, наличие оригинальных и симпатичных товаров (кстати, здесь даже есть ластик для левшей).

Минус, в общем-то, всего один — высокие цены.

«Роллер»

Этот магазин отлично подойдет для бюджетной закупки школьной канцелярии. Разнообразие товаров не сравнится с «Читай-городом», но выбор все равно есть. Тут можно купить один из самых дешевых пеналов-книжек — всего за 69 рублей, а также мягкую папку для тетрадей за 59 рублей. Но это в то же время не самое выгодное место для приобретения 12-листовых тетрадей. Цена в 3,99 рубля не может конкурировать с 90 копейками, которые просят за одну такую же тетрадь на сайте «Детского мира». В том же самом магазине мы увидели ценник в 2,5 рубля.

Плюсы: приемлемые цены, наличие всего необходимого в одном месте, не самый скудный ассортимент.

Каких-то особых минусов у магазина нет.

«О’КЕЙ»

Купить ручки и линейки по пути за колбасой — запросто. Этот гипермаркет вовсю предлагает скидки и акции на школьные товары. Дневник за 39,9 рубля и тетрадки из 12 листов за 1,99 рубля. Неплохо? Однако велик шанс нарваться на систему «нет спецкарты магазина — нет экономии». Обычно около кричащих цен красуются маленькие разочаровывающие приписки.

Плюсы: заманчивые цены, удобное расположение.

Минусы: некоторые товары свалены в кучи, в которых покупатели, грубо говоря, вынуждены шариться; некоторые скидки доступны только обладателям карт «О’КЕЙ».

«Лента»

Ситуация напоминает ту, что происходит в магазине «О’КЕЙ». Покупка будет радовать только при наличии карты «Ленты», без которой все товары стоят очень даже приличных денег.

Плюсы и минусы те же, что у гипермаркета «О’КЕЙ».

«Детский мир»

В этом месте можно купить все необходимое. В магазине присутствует товар разного ценового диапазона. Возьмем, к примеру, подставки для учебников. Есть ультрабюджетный экземпляр под названием «Эконом» за 39,9 рублей, есть вариант «Стандарт» за 49,9, а есть подставка за 109. И, если вы готовы переплачивать за бренд, то можете приобрести всю ту же подставку от фирмы «Барби», но уже за 199 рублей. В «Детском мире» велика вероятность обнаружить интересные объекты, вроде специальных линеек для левшей.

Плюсы: ассортимент, хорошие цены, все в одном месте, есть интернет-магазин, предлагающий низкую цену.

Минусов как таковых нет.

Выводы

Мы подсчитали, что полный список принадлежностей можно купить в интернет-версии «Детского мира» всего за 894,7 рубля. Однако не стоит ожидать трудовых подвигов от клея за семь рублей и от точилки за полтора. Поэтому в стремлении сэкономить не нужно забывать и о том, что скребущие по бумаге цветные карандаши, купленные за смешную сумму, вряд ли подвигнут вашего малыша стать вторым Репиным. Выбирая школьную канцелярию, не забудьте взять с собой ребенка, ведь ему очень важна оценка одноклассников. Школьнику должно понравиться то, что вы купите. Может быть, именно это поможет ему учиться с удовольствием.


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19 августа в 12:44, просмотров: 1270, комментариев: 0


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