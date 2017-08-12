Хлопоты за плечами. Как выглядит и сколько стоит правильный школьный ранец

«Скоро в школу» — три слова, приводящие родителей в состояние исступления и заставляющие их кошельки предательски съеживаться от страха. В преддверии нового учебного года «НГ» запускает цикл материалов о том, как подготовить ребенка к школьным будням и не разориться.

Если театр начинается с вешалки, то учеба — с ранца. Давайте разбираться, где и почем в Сургуте купить хороший рюкзак. Как выбрать такой, от которого у школьника не начнется искривление позвоночника? И, кстати, а рюкзак и ранец — это одно и то же?

Чем рюкзак отличается от ранца

У классического ранца твердый корпус, жесткие дно и спинка, а также широкие лямки. Он напоминает коробку. Специальные лямки и укрепленная спинка правильно распределяют нагрузку на позвоночник. Кстати, ручка у ранца маленькая и неудобная — чтобы у школьников не было искушения носить его недолжным образом. Недостаток этой сумки в большом размере, порой внушительном весе, а также в том, что ее внешний вид обычно не люб подросткам.

Рюкзак не может похвастаться твердостью характера и представляет собой мягкий мешок с укрепленным дном и спинкой, снабженный одной или двумя лямками. Он плохо держит форму, а нагрузка на спину ребенка распределяется неравномерно. Но рюкзак выглядит более привлекательно, а также его серьезное преимущество заключается в том, что он легкий и компактный. Рюкзак подходит взрослым и подросткам, но не стоит покупать его маленьким детям и младшим школьникам.

Сейчас разница между ранцем и рюкзаком сглаживается усилиями производителей, которые стали выпускать своеобразные гибриды.

Недетские цены

Корреспондент «НГ» посетил ряд магазинов, чтобы ознакомиться с ассортиментом рюкзаков и ранцев в Сургуте. Кстати, в крупных маркетах вовсю идут школьные ярмарки: сумку для первоклашки можно купить буквально по пути за продуктами.

Например, в гипермаркете «O’КЕЙ» ранцы стоят в районе 2 999-4 990 рублей. В «Ленте» видно привлекательную цену и только потом маленькую приписку: «Цена с картой «Ленты». Смотрите сами: рюкзак с анатомической спинкой из Сербии стоит 2 499 рублей, а без волшебной карты — все 3 893. Более бюджетный вариант — ранец с жесткой спинкой из Китая за 1 499 рублей. Еще более бюджетный — за 999 рублей. Но без спецскидки магазина обе покупки обойдутся существенно дороже. Кстати, мы изрядно удивились, но в демократичной «Ленте» нашелся ранец за 5 262 руб­ля (с картой — 3 999)!

Во время поиска ученических товаров мы заглянули и в «Канцопт». Сейчас там как раз проходит акция «Школьный базар». Здесь сразу бросаются в глаза разнообразные этикетки на сумках вроде «одобрено Минздравом», «рекомендовано ортопедами» или «самый легкий ранец с эргономичной спинкой — 680 г». Не в пример огромным торговым центрам, товар в «Канцопте» выставлен аккуратно, все ранцы закрыты, нет ощущения, что они мятые или использованные. Однако и цены тут выше. Например, симпатичный ранец UFO People стоит 4 540 руб­лей.

Приобретая школьную сумку в «Роллере», можно уложиться в 999 рублей. Облегченный ранец с ортопедической спинкой и светоотражающими вставками здесь оценен в 2 999 рублей, но есть варианты и за 3 499, и за 4 399 рублей.

Вы вряд ли сможете купить правильный ранец для младшего школьника в «Читай-городе». Канцелярских принадлежностей и книг здесь море (об этом читайте в следующем выпуске «НГ»), но магазин может предложить только мягкие рюкзаки за приятную цену в 499 рублей. Что ж, старшеклассник может быть вполне доволен такой покупкой.

Конечно, мы не могли обойти стороной «Детский мир». Он порадовал нас хорошим выбором. Школьный рюкзак для мальчика с твердой спинкой обойдется здесь в 1 999 руб­лей, а за жесткий ранец Proff, например, придется заплатить 3 390 деревянных. Средняя цена ранца в «Детском мире» — примерно три с половиной тысячи рублей. Нам довелось встретить и поистине шикарный «Набор школьника» с лисичками от Seventeen за… 5 999 рублей! В набор, кстати, входят ранец, сумка для обуви и пенал.

Вывод, который мы сделали из долгих походов по магазинам: цена на товар растет прямо пропорционально бренду. В Сургуте можно купить добротный ранец, отдав около 3 000 рублей и не переплачивая за изображение определенного персонажа. Но как устоять, когда дети просят рюкзачок с миньонами или какими-нибудь феями?.. Наверное, это тема отдельной статьи.