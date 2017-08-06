План-чемодан

Вот-вот в детских лагерях начнется четвертая смена. Для многих родителей становится настоящим испытанием собрать чемодан своему чаду. Сколько понадобится маек? А носков? Нужно ли брать полотенце? Может, два? «НГ» решил разобраться в том, какие вещи пригодятся ребенку на отдыхе, а что провозить ни в коем случае нельзя.

Всё по списку

Эту истину не устают твердить в сотнях всевозможных статей, но мы все-таки повторим: составьте полный список необходимых вещей, которые нужно взять с собой. Что важно — в двух экземплярах. Один из них положите маленькому путешественнику с собой в чемодан, а второй оставьте себе. Кстати, Роспотребнадзор разработал перечень того, что понадобится ребенку на 21 день отдыха.

Одежда

Специалисты ведомства рекомендуют положить в детский чемодан: 1) спортивный костюм; 2) пять футболок (и отдельно одну белую для прощальных пожеланий); 3) две кофты с длинным рукавом; 4) две теплые кофты на молнии или пуговицах; 5) пару джинсов или штанов; 6) пять штук шортов; 7) нарядную одежду для дискотек и праздников; 8) две юбки и два платья, если у вас девочка; 9) 21 пару носков и столько же трусов; 10) два купальника для девочки или пять штук плавок для мальчика; 11) два головных убора, которые желательно подписать; 12) два комплекта пижамы; 13) дождевик (или зонт); 14) солнечные очки.

Гигиена

Для чистоты и опрятности ребенку необходимы следующие предметы: 1) две зубные щетки; 2) зубная паста; 3) мыло в мыльнице; 4) мочалка; 5) если у вас подросток, ему могут пригодиться три бритвенных станка, а также дезодорант (и не забудьте про средства женской гигиены для юных барышень); 6) два банных полотенца; 7) тапочки для душа; 8) два пляжных полотенца; 9) две упаковки бумажных платочков.

Обувь

Обязательно проследите за тем, чтобы у ребенка было с собой достаточно пар обуви. Специалисты советуют взять кроссовки, комнатные тапочки, сандалии (или другую открытую обувь), резиновые тапочки для моря и три комплекта сменных стелек.

Лекарства

Не забудьте положить в чемодан юного отдыхающего три разных крема: от загара, от комаров и от ожогов. Проверьте, на месте ли все косметические и лекарственные препараты, необходимые именно вашему ребенку. Передайте инструкцию по приему препаратов вожатому.

Документы

Наконец, самая важная часть — список документов. Никакой отдых, вероятно, не состоится при отсутствии какого-либо из них. У ребенка должны быть с собой: 1) копия медицинского страхования; 2) путевка; 3) документы, удостоверяющие личность ребенка (загранпаспорт, паспорт или свидетельство о рождении); 4) подписанное родителями согласие с правилами и распорядком лагеря; 5) медсправка; 6) нотариально заверенное согласие от родителей для пересечения границы.

На заметку

Если вы имеете возможность навещать ребенка в лагере, то обратите внимание, что эксперты Роспотребнадзора рекомендуют не привозить в качестве гостинца лимонады, соки и нектары в больших упаковках, консервы, грибы, а также пирожные с кремом, торты, мясные и рыбные продукты и домашнюю еду. Продуктов должно быть немного, чтобы они не успели испортиться.