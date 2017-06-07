​Автоберегись!

С 28 апреля 2017 года вступили в силу изменения в закон об ОСАГО, которые устанавливают приоритет натурального возмещения над денежной выплатой. В целом нововведения должны положительно отразиться на автовладельцах, пострадавших в ДТП.

Новые правила будут действовать только для новых договоров.

По полису ОСАГО, оформленному после 28 апреля 2017 года можно получить возмещение деньгами только в случаях полной гибели транспортного средства или получения ущерба на сумму, превышающую 400 тысяч рублей, наличия у потерпевшего тяжелых жизненных обстоятельств, выражающихся в причинении тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, наличия инвалидности или смерти потерпевшего. Кроме этого, возмещение в денежной форме будет выплачиваться, если страховщик не может организовать проведение качественного ремонта, у него нет договоров с СТО, которые соответствуют определенным требованиям. Среди требований, установленных законом, выделяются: сроки проведения ремонта (30 рабочих дней); отдаленность места проведения ремонта (не более 50 км от места жительства потерпевшего или места ДТП); обязательность сохранения гарантии для автомобилей не старше двух лет (ремонт должен производиться у официальных дилеров).

Автовладелец при покупке полиса ОСАГО сможет выбрать станцию технического обслуживания (СТО), где будет ремонтироваться его автомобиль в случае ДТП, из предложенного страховщиком списка. Перечень СТО, с которыми у страховщика заключены договоры с указанием адресов их места нахождения, марок и года выпуска обслуживаемых ими транспортных средств и примерных сроков проведения ремонта, должен публиковаться на сайте страховой организации и постоянно актуализироваться. Таким образом, автовладелец сможет сам посмотреть списки сервисов, с которыми сотрудничают страховщики, и выбрать понравившийся вариант.

Автовладелец также может по письменному согласованию со страховщиком отремонтировать автомобиль по своему выбору на сервисе, с которым у страховой организации нет договора.

В отличие от денежной выплаты при восстановительном ремонте не будет учитываться износ деталей и агрегатов, то есть автовладельцу не придется ничего доплачивать. Другое важное изменение – запрет на замену деталей на запасные части, бывшие в употреблении (если иное не определено соглашением страховщика и автовладельца, например, когда речь идет о ремонте автомобилей, на которые уже не выпускаются новые запчасти).

Минимальный гарантийный срок на работы по восстановительному ремонту составит 6 месяцев, а на кузовные работы и работы, связанные с использованием лакокрасочных материалов, – 12 месяцев.

Ответственность за качество и сроки ремонта несет страховщик. При выявлении недостатков проведенного ремонта автовладелец указывает их в акте приема-передачи при получении автомобиля от СТО и обращается с заявлением к страховщику.

Предусмотрено начисление неустоек за несоблюдение сроков выдачи потерпевшему направления на ремонт в размере 1%, а за нарушение сроков осуществления ремонта - 0,5% от размера страхового возмещения за каждый день просрочки.

Вводя новые правила, Банк России рассчитывает, что экономическая заинтересованность страховых компаний в возможности осуществлять натуральное возмещение будет стимулировать их к добросовестному исполнению обязательств не меньше, чем нормы о неустойке.