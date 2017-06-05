​В гости на 90 суток: Как мигрировать в Россию и сделать это по закону

Согласно статистическим данным Российская Федерация входит в пятерку наиболее привлекательных стран для трудовых мигрантов. В основном речь идет о гражданах стран СНГ и ближнего зарубежья.

Государством проводится ряд мер по пресечению и выявлению незаконных мигрантов, а также ужесточаются правила их официального трудоустройства.

Цифра: 69 631 иностранный гражданин был поставлен на учет в Сургуте в 2016 году.

Срок пребывания иностранных граждан в РФ определяется сроком действия выданной ему визы. Если же виза не требуется, то иностранец может находиться в нашей стране не более 90 суток суммарно. Повторный заезд в страну возможен по истечении полугода.

Как только срок действия визы или другого законного времени пребывания в России истек, иностранец обязан покинуть страну. Если же этого не произошло, то его привлекут к ответственности в соответствии с законодательством. Причем неважно, приехал ли он в Россию, чтобы погостить у родственников, или на заработки: его правовой статус в любом случае определяет ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Справка: Въехать в Россию без визы, но с заграничным паспортом могут граждане Таджикистана, Узбекистана, Молдовы, Туркменистана, Азербайджана, Украины. По внутреннему паспорту родной страны в Россию могут въехать граждане Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии.

Об особенностях заезда иностранцев в нашу страну рассказал судья Сургутского городского суда Андрей Лопатнев:

«Для мигрантов из стран СНГ с января 2016 года отменены квоты. Иностранные граждане должны получить патент (разрешение на работу) сроком до одного года. По этому патенту мигранты могут работать как у юридических, так и у физических лиц.

Иностранные граждане со стран СНГ перед въездом в Российскую Федерацию должны сдать экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации. Водителям с иностранным водительским удостоверением работать на коммерческом транспорте запрещено. Также у мигранта обязательно должен быть полис ДМС.

Важно и то, что с 1 января 2016 года введена обязательная процедура дактилоскопии для предотвращения въезда в страну иностранных граждан с поддельными документами».

Российским законодательством предусмотрена административная ответственность как для самих иностранных граждан, так и для принимающей стороны.

Предприниматели могут либо понести немалый штраф за незаконное привлечение иностранца к работе, либо заслужить приостановление деятельности на срок до 90 суток. Ну а самому иностранному гражданину помимо штрафа грозит еще и выдворение за пределы Российской Федерации.

Кстати: Срок в 90 дней для нахождения в России может быть увеличен в следующих случаях:



1. Служба по контракту в ВС России (срок постановки на миграционный учет равен сроку контракта).

2. Получен вид на жительство.

3. Обучение в РФ.

4. Имеется оформленный патент.

5. Есть разрешение на временное проживание.