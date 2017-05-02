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​Интернет-крючок

Сургутские полицейские в «Ауре» предупредили горожан о мошенниках в Глобальной Сети

Фото: пресс-служба УМВД по Сургуту
Фото: пресс-служба УМВД по Сургуту

Накануне на выходных в торговом центре «Аура» полицейские рассказывали сургутянам об опасностях, которым их могут подвергнуть мошенники.

Как передает управление МВД по Сургуту, акцию «Твоя безопасность в твоих руках» стражи порядка проводили совместно с членами Общественного Совета и студентами СурГУ.

Особое внимание уделили мошенничеству в интернете, а также кражам с банковских карт. Кроме того, некоторые сведения об основных видах мошенничества полицейские предоставили и СМИ. Вот они.

«Первым является рассылка сообщений с текстом «Ваша банковская карта заблокирована» или «С вашей банковской карты произошло списание денежных средств», — отмечают представители УМВД. — Жертвами подобных мошенничеств становятся как пожилые люди, так и молодёжь. Гражданину на мобильный телефон приходит смс-сообщение с данным текстом. Здесь же указывается контактный номер телефона, на который необходимо позвонить для получения более подробной информации. Граждане теряют бдительность, сообщают мошенникам номера, пароли, пин-коды от своей банковской карты или перечисляют деньги на указанные мошенником счета». Естественно, по указанным в таких смс номерам звонить не следует: лучше обратиться в банк для консультации — стоит позвонить по телефонам, которые указаны на вашей банковской карте.

«Распространенным способом является и такой способ: злоумышленник звонит на стационарный телефон гражданам с незнакомого номера и представляется их родственником либо знакомым, — продолжают сотрудники полиции. — Затем тревожным голосом сообщает, что он задержан сотрудниками полиции за совершение ДТП или драки, и для его освобождения от уголовной ответственности требуется передать денежные средства. Данный вид мошенничества совершается также в других регионах страны, из мест лишения свободы».

Также распространена рассылка смс, которые уведомляют, что вы якобы выиграли какой-то приз, но чтобы его получить, надо перевести некую сумму на указанные реквизиты. Естественно, такие условия неприемлемы и явно свидетельствуют о том, что здесь кроется обман.

Если мошенничество связано с интернетом, то на помощь вам может прийти сервис Whois-Service.ru, говорят полицейские: на нем можно по доменному имени проверить дату создания сайта. Если оказывается, что тот или иной сервис был создан совсем недавно, то доверять ему не стоит. «У гражданина должен вызвать подозрения тот факт, что сайт существует менее года, если не указан контактный номер владельца сайта, а также, если на странице отсутствуют отрицательные отзывы, — говорят в УМВД. — Также можно проверить сайт, если ввести его название в строке поисковой системы. Внимательно посмотрите поисковую выдачу, нет ли там негативных отзывов. Стоит отметить, что с начала года совместно с сотрудниками спецслужб был заблокирован ряд сайтов».

При совершении сделок на всевозможных досках объявлений в Сети, интернет-аукционах помните: нельзя передавать кому бы то ни было номера своих кредитных карт с лицевой и обратной стороны: помните, что с этими данными вы передаете в руки мошенников все, что есть на вашей карте. «В целях безопасности указывайте только 16-значное число, указанное на лицевой стороне карты, — рекомендуют специалисты. — Ни в коем случае не сообщайте другим лицам срок действия карты, Ваше имя и фамилию, также не стоит сообщать какие-либо номера указанные на обратной стороне банковской карты».

Если же вы все-таки станете жертвой мошенничества, тогда обращайтесь в полицию — по телефонам 02 или 020.


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Сегодня в 15:14, просмотров: 135, комментариев: 0


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