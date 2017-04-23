​Брус по расчёту

Совсем скоро на дачах начнется сезон строек — самое время запасаться пиломатериалами. Их покупка часто совершается «на глазок», либо по совету продавца. Но такой подход может привести к тому, что досок или брусьев будет меньше, чем нужно, или, наоборот, больше.

Также есть риск попасть кнедобросовестному сотруднику, который будет нацелен продать вам больше товара, чем нужно, поэтому может обмануть, рассказывая, сколько досок вы приобретаете.

Чтобы купить оптимальное количество пиломатериала, расчет можно провести самостоятельно, зная характеристики единицы товара: длину, ширину и толщину в метрах.

Формула проста: количество кубометров необходимо поочередно разделить на длину, ширину и толщину. Полученная сумма и будет означать количество материала вштабеле. Если цифра будет не целая, то округление идет в меньшую сторону — то есть учитываются лишь цифры, стоящие перед запятой.

Примеры расчета:

- В одном блоке пиломатериалов 0,8 кубометра (не всегда в штабеле ровно один кубометр, значения могут быть другими). Длина доски — 4 м, ширина — 20 см (0,2 м), толщина 3 см (0,03м). Итого: 0,8/4/0,2/0,03 = 33 штуки.

- В одном блоке пиломатериалов 1 кубометр. Длина бруса — 6 м, ширина — 0,15 м, толщина — 0,15 м. Итого: 1/6/0,15/0,15=7 штук.