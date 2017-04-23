16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  58,9325   EUR  68,6623  

​Брус по расчёту

Как узнать, сколько пиломатериала в кубометре

Фото: gkles.ru
Фото: gkles.ru

Совсем скоро на дачах начнется сезон строек — самое время запасаться пиломатериалами. Их покупка часто совершается «на глазок», либо по совету продавца. Но такой подход может привести к тому, что досок или брусьев будет меньше, чем нужно, или, наоборот, больше.

Также есть риск попасть кнедобросовестному сотруднику, который будет нацелен продать вам больше товара, чем нужно, поэтому может обмануть, рассказывая, сколько досок вы приобретаете.

Чтобы купить оптимальное количество пиломатериала, расчет можно провести самостоятельно, зная характеристики единицы товара: длину, ширину и толщину в метрах.

Формула проста: количество кубометров необходимо поочередно разделить на длину, ширину и толщину. Полученная сумма и будет означать количество материала вштабеле. Если цифра будет не целая, то округление идет в меньшую сторону — то есть учитываются лишь цифры, стоящие перед запятой.

Примеры расчета:

- В одном блоке пиломатериалов 0,8 кубометра (не всегда в штабеле ровно один кубометр, значения могут быть другими). Длина доски — 4 м, ширина — 20 см (0,2 м), толщина 3 см (0,03м). Итого: 0,8/4/0,2/0,03 = 33 штуки.

- В одном блоке пиломатериалов 1 кубометр. Длина бруса — 6 м, ширина — 0,15 м, толщина — 0,15 м. Итого: 1/6/0,15/0,15=7 штук.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

23 апреля в 16:08, просмотров: 597, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​«Наш Михалыч». 22 июля исполнилось бы 80 лет почётному нефтянику Виктору Пархомовичу

​«Наш Михалыч». 22 июля исполнилось бы 80 лет почётному нефтянику Виктору Пархомовичу
Бывало, и от тюрьмы людей спасал: вытаскивал, загонял на буровые, и из них получались отличные специалисты и семейные люди!
Людмила Захарова 22 июля в 11:12
1241 0
От введения курортного сбора выиграют только прямые конкуренты России

От введения курортного сбора выиграют только прямые конкуренты России

Эдуард Исаков, член Совета Федерации 21 июля в 18:02
653 1
​Бренд «Сделано в Сургуте» аудиторию siapress.ru не очаровал // ИНФОГРАФИКА

​Бренд «Сделано в Сургуте» аудиторию siapress.ru не очаровал // ИНФОГРАФИКА
Участники опроса все равно будут ориентироваться на качество и цену товара, а не на место его производства
Константин Шперлинг 21 июля в 16:46
548 1
Опыт работы тюменских НКО признали одним из лучших в России

Опыт работы тюменских НКО признали одним из лучших в России
В Тюмени проходит межрегиональный форум "Сообщество".
Никита Шаганенко 21 июля в 13:29
444 0
Как получить 5000 от правительства Югры? // ИНСТРУКЦИЯ

Как получить 5000 от правительства Югры? // ИНСТРУКЦИЯ
Если вы молодой югорчанин, и вам положена за это единовременная выплата, мы расскажем, как это сделать
Анастасия Семихатских 21 июля в 12:24
6290 4
​Остановка без требований

​Остановка без требований
Можно даже мини-кофейню в центре города, где много народа – приучить людей культуре пить хороший кофе с утра, по дороге на работу. Ну конечно обязать этих арендаторов следить за состоянием павильона.
Сергей Антонов, сургутянин 21 июля в 12:35
737 5
Сургутская неделя. ​«Стрелки» проверяют городскую среду, глава – дороги, а москвичи – главу

Сургутская неделя. ​«Стрелки» проверяют городскую среду, глава – дороги, а москвичи – главу
А еще наш город оказался в Дубае. Жаль, что не наоборот
Олег Владимиров 21 июля в 11:08
752 1
Кристина Полежай: «Шеф-повар попробовал мои кексы и пригласил на работу»

Кристина Полежай: «Шеф-повар попробовал мои кексы и пригласил на работу»
Индивидуальный подход, в отличие от массового производства, очень ценится. В каждый торт, кекс, круассан я вкладываю свои душу и настроение. Стараюсь всю выпечку приготовить максимально вкусно и красиво оформить. На мой взгляд, выпечка ручной работы вне конкуренции.
Виктория Платунова 20 июля в 15:37
4623 1
Должников за ЖКУ мы очень быстро вразумляем через суд

Должников за ЖКУ мы очень быстро вразумляем через суд
Директор УК «Северстрой» — о том, как справляться с гигантскими долгами населения
Анатолий Мотычак, директор УК "Северстрой" 20 июля в 10:00
697 1
​Каким должно быть военно-патриотическое воспитание

​Каким должно быть военно-патриотическое воспитание
Доносится ли до воспитанников ежедневно мысль, что война – это ужасно и недопустимо, что, в случае развязывания глобального конфликта погибнут девять из десяти, что вся история человечества омрачена и опорочена постоянными войнами?
Саша Алексеев, читатель siapress.ru 19 июля в 13:05
1014 28
Статья дня. ​Почему «образ будущего» не придумывается

Статья дня. ​Почему «образ будущего» не придумывается
Нельзя руководить движением страны в направлении цифровой экономики или внедрения прорывных технологий в биоинженерии, неделями пропадая на Валааме. Если будущее построено на прочной основе консерватизма, оно обязательно окажется прошлым.
Владислав Иноземцев, экономист, gazeta.ru 19 июля в 12:36
846 8
Леонид Волков рассказал siapress.ru о судьбе штабов Навального в Югре

Леонид Волков рассказал siapress.ru о судьбе штабов Навального в Югре
Пока с ними всё очень непросто
Артем Мазнев 19 июля в 11:50
1075 2
​Справедливый курс доллара составляет примерно 62 рубля // АУДИО, ТЕКСТ

​Справедливый курс доллара составляет примерно 62 рубля // АУДИО, ТЕКСТ
Еженедельные новости из мира экономики и финансов на siapress.ru
Валерия Пятина, финансовый советник Сургутского филиала «БКС Премьер» 19 июля в 09:21
700 2
8 крупных соревнований, на которые можно будет посмотреть в Югре в 2018 году

8 крупных соревнований, на которые можно будет посмотреть в Югре в 2018 году
Константин Шперлинг 18 июля в 16:53
881 0
Памятнику Ивану Захарову — 5 лет // ФОТО

Памятнику Ивану Захарову — 5 лет // ФОТО
18 июля 2012 года возле СИА-ПРЕСС ЦЕНТРа был торжественно открыт памятник нашему земляку и краеведу
Редакция СИА-ПРЕСС 18 июля в 09:41
1214 1
​Чёрти что!

​Чёрти что!
Приезжают разработчики, а им и говорят: «Не обращайте внимания на эту жирную полосу посередине парка, представьте, что ее просто нет. Ведь путепровод построится не раньше 2030, а может и вообще не построится».
Сергей Глинских, сургутянин 17 июля в 16:20
1274 4
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика