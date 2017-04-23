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​Нехорошая квартира

Верховный суд разрешил отказываться от некачественного жилья после его приобретения

«Четыре года назад мы покупали для сына однокомнатную квартиру по «вторичке». При осмотре ничего особенного в глаза не бросилось. Мы заключили договор, оплатили полную стоимость. А когда начали делать ремонт, обнаружили, что почти все коммуникации проржавели, в ванной прогнил потолок, в квартире очень сыро и влажно, стены покрыты грибком, но раньше его не было видно из-за стоявших шкафов. Было очень обидно за свою невнимательность. Много денег ушло на ремонт. Сейчас мы узнали о постановлении Верховного суда о том, что за такие недостатки от продавца можно потребовать возврата средств. Действовало ли это постановление раньше?» — задала вопрос Людмила Решетникова.

Верховный суд России действительности озвучил важный законодательный аспект, которым могут руководствоваться россияне, планирующие покупку недвижимости. А именно: если новый владелец квартиры обнаружит ее непригодность для проживания, он может разорвать договор купли-продажи. Однако это не является новой поправкой в законе.

Состояние квартиры и раньше играло определенную роль в процессе ее передачи. В Гражданском кодексе РФ продаваемая недвижимость приравнивается к любому другому виду товаров, так что гражданин, приобретший квартиру в плохом состоянии, может руководствоваться статьей 475 ГК РФ «Последствия передачи товара ненадлежащего качества». В ней сказано, что если недостатки товара (в нашем случае — квартиры) не были оговорены продавцом, то покупатель вправе требовать от него:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

Эти меры используются в практике купли-продаж квартир довольно часто, а вот о втором пункте статьи № 475 обычно забывают. Хотя он как раз и регламентирует, что в случае существенного нарушения требований к качеству товара покупатель вправе либо отказаться от исполнения договора и вернуть себе уплаченные деньги, либо потребовать замены квартиры на другую.

Как правило, столкнувшись с такой проблемой, новоиспеченные хозяева «нехорошей» квартиры сетуют только на собственную невнимательность и берутся за дорогостоящий ремонт, не догадываясь о том, что такое жилье можно вернуть. По сути, Верховный суд просто напомнил россиянам об этом.

По закону к «существенным нарушениям требований к качеству товара» относятся:

- неустранимые недостатки;

- недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени;

- недостатки, которые выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и другие подобные недостатки.

Прецедент, который стал причиной обсуждений в Верховном суде, произошел в Сочи. Мужчина, купивший там квартиру в 2014 году, после долгих судебных разбирательств сумел добиться отмены договора купли-продажи и возвращения своих денег. Причиной этого стали серьезные изъяны приобретенного жилья: нарушение требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических и экологических норм.


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23 апреля в 13:47, просмотров: 770, комментариев: 0


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