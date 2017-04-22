Выбираем резиновые сапоги для ребёнка

Весна — пора грязи и луж, а также испытание на прочность для нашей обуви. Но важнее всего в этот период обратить внимание на детские ножки, ведь именно они наиболее уязвимы в непогоду, а их промокание чревато простудами. Чтобы этого не произошло, выбираем для ребенка правильные резиновые сапоги.

Сапожки три года ждут

Детям младше трех лет резиновые сапоги лучше не покупать, потому что на этот возраст приходится период активного формирования стопы. Вместо этого приобретите непромокаемые мембранные сапоги. Кроме того, маленькие дети не должны носить резиновые сапоги в течение всей весны или осени. Такая обувь нужна им исключительно в дождливую и слякотную погоду. Также резиновые сапоги не подойдут тем, у кого есть проблемы со спиной и ногами.

На вкус и цвет

Резиновые сапоги условно делятся на три вида. Первый — сапожки из поливинилхлорида (ПВХ). Они представляют собой монолитную обувь, имеющую один шов между сапогом и подошвой. Такая обувь легка и устойчива к неблаготприятным условиям. Второй вид — комбинированные сапоги, сочетающие в себе резиновую или ПВХ-галошу внизу с непромокаемым материалом сверху. Они уступают в непромокаемости сапогам из ПВХ, но выигрывают в плане дизайна. Третий вид — сапоги из крослайта (например, Crocs), изготовленные из природного материала, закрытые ячейки которого заполнены смолой природного происхождения. Сапоги из крослайта делают без швов. Риск протекания сводится к нулю. Они хороши, но дорого стоят. Обратите внимание: подошва сапог должна быть толстой, но при этом гибкой.

В угоду погоде

Резиновые сапоги, за исключением облегченных летних вариантов, считаются демисезонной обувью. На разную температуру нужны сапоги с разной подкладкой.

Так, шерсть внутри сапожек позволяет носить их при температуре от -5 °С до +5 °С. Такие сапоги отличаются высокой резиновой галошей.Обувь с текстилем, флисом или хлопком подойдет для температуры от +10 °С. Синтетический мех или тонкая ворсистая подкладка — вариант для погоды от +5 °С до +10 °С.

Размер имеет значение

Сапожки не должны плотно облегать ногу или быть слишком широкими. Внутри сапога должно быть свободное место. Проверить это просто: от большого пальца ноги до носка сапога должно оставаться около 1,5 см. Не покупайте обувь на вырост — она неудобна и травмоопасна! Важным критерием выбора является и форма: сапоги должны иметь уплотненный носок и пятку.

В сухом остатке

После покупки проверьте сапоги на водонепроницаемость. Положите внутрь сапога мятые газеты и окуните его в таз с водой. Если содержимое останется сухим — обувь качественная. Если сапог промок, сдайте покупку обратно. В течение двух недель после приобретения вы имеете право не объяснять причину возврата.

Выбирайте правильные сапожки и выходите сухими из воды.