​Сургутяне взбунтовались против мясного магазина

«Вот так готовится к открытию магазин «Мясная 1» на улице Лермонтова, 2! Ни спецтехники для перевозки мясных продуктов, ни санитарных норм, а потом бутулизм — привет! Супермясо вдоль дороги —съешь, протянешь ноги! Интересно, куда смотрят власти при открытии таких магазинов?» — возмущается сургутянка Стелла Насардинова.

«НГ» заинтересовался фотографиями, которые она выложила в социальной сети. На кадрах видно, что в автомобиле, припаркованном около крыльца торговой точки, лежит говяжья туша. При этом багажник машины открыт, к нему с деловым видом направляются какие-то мужчины. Тем временем неприкрытое мясо находится на полиэтилене. Отметим, что автомобиль для перевозки подобной продукции отнюдь не приспособлен. Давайте разбираться, кто прав, а кто виноват.

«Мы открылись для вас!»

Первым делом мы направляемся в магазин, чтобы встретиться с его руководителем. Оказывается, он уже вовсю работает. Две бабушки придирчиво выбирают мясо. От продавца нам удается получить номер телефона хозяйки Ольги Геннадьевны. Мы звоним ей:

— Все условия поставки, конечно, соблюдаются! Дело в том, что произошло недопонимание, — объясняет владелица мясного магазина. — Это наш оптовый покупатель приехал за товаром. Как он его повез, это его личное дело.

— У вас целую тушу можно купить?

— Конечно. И вам советую. Приходите и попробуйте! У нас все мясо свежее, фермерское...

— То есть тушу не выгружали, а наоборот загружали? Фотография этого просто не отобразила?

— Ну… да. Это оптовый покупатель. Я не понимаю, почему из этого раздули такую проблему. Мы открылись для вас, чтобы вас радовать свежей продукцией.

Получив комментарий и приглашение отведать мясца от Ольги Геннадьевны, «НГ» выходит на связь со Стеллой Насардиновой, опубликовавшей фото инцидента. Мы намерены узнать, из магазина выносили купленное мясо или его все-таки заносили, чтобы его продавать. Выясняется, что автор фото вовсе не Стелла, а лидер группы активистов, живущих в доме, где открылась мясная лавочка.

Военное положение

Мы связываемся с активисткой, запечатлевшей тушу в машине, но она просит не указывать ее имени. Говорит, что боится за свою безопасность. «Фото было сделано 22 марта, а открытие магазина было 24 марта, и я видела, как первую тушу заносили в помещение, просто не успела сфотографировать, — рассказывает свидетельница события. — А вот за второй тушей люди спустились вниз, как на фотографии видно, которые потом взяли и занесли ее обратно в магазин».

Девушка делится, что у них во дворе «идут конкретные войны». Активисты изначально были категорически против того, чтобы в их доме открылся мясной магазин, «потому что, согласно СанПиНу, вытяжка должна устанавливаться на полтора метра выше кровли, а для этого нужно тянуть трубу по фасаду и согласовывать все с жильцами», и «спецмагазины вроде мясных и рыбных в жилых запрещено располагать в жилых домах».

Об этих и других нарушениях идет речь в коллективной жалобе, которую жильцы отправили в управляющую компанию, прокуратуру города, жилищную инспекцию и даже в городскую администрацию. Кроме того, 29 марта жильцы подали заявление в Роспотребнадзор. «Они заинтересовались. Просят сделать там покупку, чтобы был чек, указывающий юридическое лицо, чтобы передать дело в прокуратуру, — поясняет активистка. — Прокуратура молчит, юрист УК позвонил, был очень удивлен, что магазин уже открылся. Он сказал, что только еще должна прийти хозяйка, узнать перечень документов, которые необходимо предоставить».

Сейчас контрольная закупка проведена, а жители ожидают новостей из Роспотребнадзора.

Тем временем граждане из первого подъезда уже начали жаловаться, что у них появились запахи в вентиляции. «Она сделана для вида, в торец дома не выбита. — уверены в инициативной группе. —Вообще, мы не согласны с происходящим. У нас там до этого банк был! Там нет парковки, понимаете. Все покупатели у нас во дворе, а это безопасность наших детей. Мы вынуждены ставить шлагбаум. У нас теперь нет выхода. У нас война почему? Мы ждем, когда нам будут выкидывать все эти коробки и кости в мусорку! Мы не думаем, что это ответственный собственник, который будет каждый раз вызывать машину, чтобы ему вывозили мусор»».

«Нашего согласия не спрашивали!»

Также жители дома негодуют, что не было проведено собрание. Они уверены, что закон обязывает хозяйку организовать голосование перед открытием торговой точки в жилом доме.

Впрочем, по словам адвоката Вадима Лыкова, «именно для открытия магазина проведение общего собрания не требуется, а вот чтобы сделать в магазине вход с крыльцом, как это обычно делается (так называемая входная группа), оно нужно». Если помещение уже выведено под нежилое, есть входная группа, сделаны все перепланировки, то общее собрание не требуется.

«Например, был в доме магазин «Ромашка», который закрылся, а на его месте открылся магазин «Лютик». Для открытия «Лютика» никаких собраний не требуется», — объясняет юрист. — А если предприниматель купил жилое помещение на первом этаже многоквартирного жилого дома и решил там сделать магазин, для чего он сносит стены, на месте балкона ставит дверь и оборудует крыльцо, тогда нужно проводить общее собрание».

Начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Сургута Михаил Яцик подтвердил «НГ», что собрание жильцов не требуется, если помещение выведено из жилого фонда в нежилой.

Владелица магазина Ольга Геннадьевна, в свою очередь, отмечает, что все согласовано, жилье выведено из жилого фонда, и по закону в собрании нет необходимости.

Однако ситуация накалилась до того, что в настоящий момент жильцов начали опрашивать постфактум.

Разрубаем гордиев узел

В итоге мы возвращаемся к тому, с чего начали, в очередной раз обращаемся с вопросами к хозяйке «Мясной № 1»:

— Говорят, что мясо не выносили, а заносили в магазин до открытия магазина.

— Я объясняю — это наш оптовый покупатель. Он попросил нас ему разрубить мясо. Мы ему разрубили. Ну и что тут такого? Деятельность у нас уже началась. Как мы могли отказать покупателю?

— Мы донесли до жильцов вашу версию, но они уверяют, что магазин вообще не имел права открываться.

— Мне больше нечего прокомментировать. Как было, я уже рассказала.

— Что вы думаете по поводу того, что активисты на вас написали жалобы в прокуратуру, Роспотребнадзор?

— Честно, я не знаю. Пусть тогда придут уже. Через каких-то третьих лиц разговаривать я не вижу смысла. Жалоба на нас была в управляющую компанию, мы на нее ответили. Какие еще разговоры? У нас просто мясной магазин. Поставляем фермерскую продукцию. Работаем с фермерами. Все документально оформлено. Жители дома рады и уже жалеют, что подписывали эту жалобу. Просто, может быть, кто-то завидует?

Между тем, противники магазина ждут вердикта надзорных органов и настроены решительно: «Мы пытались выйти с хозяйкой на контакт, просили ее телефон. Нам его не дают. Надо обоюдно поговорить с ней либо встретиться в судебном порядке!»

«НГ» будет следить за развитием событий.