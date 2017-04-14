​Не сгущайте краски!

Всего через пару дней многие сургутяне будут отмечать Пасху. Это значит, что без традиционной покраски яиц не обойтись. Раньше в качестве пищевых красителей использовали соки растений, измельченные цветки, экстракты и настои, но технологии развиваются, и теперь в арсенале хозяек есть современные средства, которых, впрочем, многие неоправданно боятся. Луковая шелуха или магазинный краситель — что лучше? Канцерогенны ли красители? В этом «НГ» помог разобраться инженер-технолог, химик, флейворист и популяризатор науки Сергей Белков.

— Современные пищевые красители безопасны? Стоит ли красить пасхальные яйца свеклой и луком вместо красителя, созданного специально для этого?

— Современные пищевые красители — не исключение из общего правила. Они пищевые именно потому, что их можно употреблять в пищу. Свекла, лук, шпинат для окрашивания — это, в общем, тоже пищевые красители. Принципиальной разницы, что вы будете использовать, нет. Ориентироваться можно на цвет или, если вам нравится кухонная возня, на процесс. С точки зрения безопасности для здоровья — это вещи одного порядка.

— «Большинство популярных красителей содержит вещества, провоцирующие рак» — насколько обосновано данное заявление?

— Никак не обосновано. Нет ни одного исследования, которое это подтверждало бы. Более того, если бы доказательства канцерогенности были бы показаны кем-нибудь не в интернете, а научным методом, то такой краситель оперативно запретили бы. Именно так действует пищевое законодательство. Хочу обратить внимание, впрочем, что огромное количество натуральных пищевых продуктов, которых никто не боится, при этом действительно провоцируют рак. Например, главный пищевой канцероген в нашей жизни — алкоголь. Или термически обработанное мясо. Или мускатный орех, за счет содержащегося в нем сафрола. Я могу продолжать этот список бесконечно, и в нем не будет пищевых красителей.

— В статьях на разных сайтах говорят, что «самыми опасными пищевыми красителями являются Е124, Е120, Е110, Е102». Это корректно?

— На некоторых сайтах говорят, что человека создали инопланетяне. На других — что бог, около 6000 лет назад. Но ни то, ни другое не имеет отношения к эволюционной истории существа рода Homo. Так и с «Е-шками». Писать на сайтах может кто угодно и что угодно, и список «вредных пищевых добавок» с перечислением вреда, который я встречал даже в виде магнита на холодильник, отношения к реальности не имеет никакой.

— Некоторые люди, пытаясь избежать «опасных красителей», красят яйца зеленкой и йодом. Это вредно?

— Если подходить к вопросу рационально, то любая замена проверенного и безопасного на непроверенное ведет к увеличению риска и не может быть оправдана. Но в данном конкретном случае пугать никого не буду. Ну да, глупость, но, в конце концов, никто же не употребляет в пищу окрашенную скорлупу. А если и попадет немного такой «краски» на яичный белок, то вреда она не принесет.

— Пишут, что «главный вред таких добавок заключается в том, что на данный момент многие из них не до конца изучены, поэтому производители могут нарушать нормы их содержания в продуктах». Насколько это справедливое заявление?

— Вообще, в пищевой промышленности уже лет 50 действует строгий принцип: прежде чем что-то попадет в еду, должна быть доказана безопасность этого чего-то, и пищевые добавки в этом смысле — самое безопасное, что может быть в продукте. Именно потому что они исследованы очень подробно, научные данные по ним обновляются каждые несколько лет. Любому человеку не составит труда убедиться в эти, изучив например документы "Кодекс Алиментариус", или регуляторных организаций типа FDA или EFSA. Что же касается норм их внесения в продукт, то тут тоже ответ очень простой. Когда вы дома кладете в тесто 2 яйца, вы же не кладете 10? Если вам нужно посолить щепоткой соли, вы же не будете добавлять стакан? А если вам нужно добавить немного соды, то, очевидно, вы не будете ее сыпать полпачки. С пищевыми добавками история такая же. Они прекрасно работают в обозначенных безопасных дозировках, и они только портят продукт, если эти дозировки превышены. Непонятно, кто это вообще придумал, про превышение норм. Мне кажется, что это был человек не только далекий от пищевой промышленности, но и вообще никогда не стоявший за плитой.

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Как выбрать качественные яйца? Скорлупа должна быть чистой, без пятен крови, помета и неповрежденной; допускаются пятна, точки и полосочки, занимающие не более 1/8 поверхности скорлупы. Трещинки на скорлупе говорят о том, что, возможно, были нарушены условия транспортировки товара, и микрооорганизмы с поверхности могли попасть внутрь яйца.