​Налоговые льготы: все, что вы хотите знать

С 1 февраля по 1 апреля ИФНС России по Сургуту приняла 794 на получение льгот льготах по имущественным налогам. Параллельно с этим сургутяне задают массу вопросов, интересующих их. Мы собрали самые популярные и ответили на них.

Кто имеет право на налоговые льготы?

Ознакомиться с перечнем налоговых льгот (налоговых вычетов) по всем имущественным налогам, действующим за налоговый период 2016 года, можно: с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайтеwww.nalog.ru; по телефону: 8-800-222-22-22 и при обращении в налоговый орган.

Как можно заявить о праве на налоговую льготу?

Заявить о праве на налоговую льготу можно в любой налоговый орган. ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, рекомендует сделать это до 1 мая 2017 года для учета льготы при исчислении имущественных налогов до направления налоговых уведомлений за 2016 год. Направить заявление об использовании налоговой льготы и подтверждающие право на льготу документы можно любым удобным способом: через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте: www.nalog.ru или www.gosuslugi.ru; почтовым сообщением или обратившись лично в налоговую инспекцию.

Если я уже пользовался налоговой льготой по налогу на имущество физических лиц, нужно ли ее подтверждать ежегодно?

Лицо, указанное в пункте 6 статьи 407, которому по состоянию на 31 декабря 2014 года была представлена налоговая льгота в соответствии с Законом Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1, вправе не представлять в налоговый орган повторно заявление и документы, предусмотренные вышеуказанным пунктам (часть 4 статьи 3 Федерального закона от 04.10.2014 № 284ФЗ).

На какие объекты недвижимого имущества предоставляется налоговая льгота?

Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообложения:

1) квартира или комната;

2) жилой дом;

3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 настоящей статьи;

4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1 настоящей статьи;

5) гараж или машино - место.

Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 настоящего Кодекса.

Если у налогоплательщика несколько объектов недвижимого имущества, как выбрать объект для льготирования?

При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.

Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанных объектов применяется налоговая льгота.

Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведомление о выбранном объекте налогообложения, не вправе после 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, представлять уточненное уведомление с изменением объекта налогообложения, в отношении которого в указанном налоговом периоде предоставляется налоговая льгота.

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую льготу, уведомления о выбранном объекте налогообложения налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога.

Если у налогоплательщика несколько транспортных средств, как выбрать объект для льготирования?

Льготная ставка может быть использована только по одному транспортному средству из каждой категории транспортных средств перечисленных в статье 4 Закона Ханты Мансийского автономного округа - Югры от 14.11.2002 №62-оз «О транспортном налоге в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре», в соответствии с льготной категорией налогоплательщика.

В случае, если на налогоплательщиков - физических лиц, зарегистрированы два и более транспортных средства одной категории, налоговые льготы предоставляются по выбору налогоплательщика на основании письменного заявления, определяющего одно транспортное средство каждой льготной категории. Таким же образом необходимо заявить о смене транспортного средства для льготирования.