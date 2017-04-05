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​Онлайн-кассы: что ждет нас после 1 июля

Фото: 2017god.com
Фото: 2017god.com

Дата, когда бизнес должен перейти на онлайн-кассы, неумолимо приближается. Что же ждет предпринимателей после 1 июля 2017 года? Напомним ключевые даты в этой большой реформе:

С 1 февраля 2017 г. возможна регистрация и постановка на учет ККТ только нового образца.

Это значит, что если у вас закончился срок действия ЭКЛЗ после 1 февраля 2017 г. но до 01 июля 2017 г., вам уже нужно будет приобретать кассу нового образца (или модернизировать старую, если есть такая техническая возможность и экономическая целесообразность имеется).

С 1 июля 2017 г. вся применяемая ККТ должна соответствовать новому порядку и обеспечивать передачу данных о продаже в ФНС через ОФД (оператора фискальных данных).

Это значит, что ККТ старого образца должны быть к этой дате обязательно сняты с учета. Использование ККТ старого образца после 01 июля 2017 г. приравнивается к неприменению ККТ, и влечет за собой наложение административного штрафа.

С 1 июля 2018 г. на новый порядок работы ККТ обязаны перейти абсолютно все компании и ИП. Полная отмена положений старого порядка применения ККТ.

Это значит, что до этой даты отдельным субъектам предпринимательства установлен льготный период, освобождение от применения ККТ. Это компании, которые применяют ЕНВД или патент, оказывают услуги населению, осуществляют торговлю с помощью торговых автоматов.

Хотелось бы остановиться отдельно на таком моменте. Новый порядок применения ККТ предусматривает обязанность продавца по требованию покупателя направить ему чек в электронном виде. НО такая обязанность возникает в случае если:

- покупатель заявит о своем требовании до окончания расчетов с продавцом (до выдачи бумажного чека);

- при условии предоставления покупателем абонентского номера или адреса электронной почты;

- при наличии такой технической возможности.

Статьей 14.5 КоАП РФ предусмотрена ответственность продавца за не передачу чека в адрес покупателя, административный штраф на должностных лиц в размере двух тысяч рублей; на юридических лиц - в размере десяти тысяч рублей.

Поэтому в целях предупреждения покупательского экстремизма рекомендуем, разместить рядом с кассовым узлом, к примеру, такое объявление: «Уважаемые покупатели! Сообщайте о своем желании иметь электронный чек, ДО завершения расчетов». Если нет технической возможности направлять электронные чеки, лучше тоже об этом сразу предупредить покупателя (клиента), разместив, соответствующую информацию на кассе. А также указать, что при желании покупатель может самостоятельно получить чек в электронном виде, зайти на специальный ресурс оператора фискальных данных и получить чек, введя фискальный признак документа с бумажного чека.

Административная ответственность, в виде штрафов, за нарушение порядка применения ККТ возросла в разы. Рекомендуем не затягивать со снятием с учета ККТ старого образца и постановкой на учет ККТ нового образца до последнего момента. Налоговая инспекция может не справиться с потоком предпринимателей в последний день, сайт nalog.ru наверняка будет перегружен,

а 1 июля 2017 года инспектор вполне уже имеет право посетить вас и выписать штраф.

Автор — управляющий партнер Юридической фирмы Булата Андабекова


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Сегодня в 09:54, просмотров: 187, комментариев: 0


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