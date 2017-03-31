Валютный отчет

В 2016 году физические лица впервые столкнулись с необходимостью отчитываться о своих счетах, открытых в банках, расположенных за пределами РФ. Как, в связи с чем, в какие сроки и кому физическое лицо - гражданин РФ должен представить соответствующую отчетность?

В соответствии с положениями п. 2 ст. 12 Закона № 173-ФЗ резиденты РФ обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов), открытых в банках, находящихся за пределами РФ, не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории РФ, по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. Эта форма утверждена Приказом ФНС России от 21.09.2010 № ММВ-7-6/457@.

Важно помнить, что непредставление такого уведомления образует состав административного правонарушения, предусмотренного п. 2.1 ст. 15.25 КоАП РФ, и наказывается штрафом в размере от 400 до 5 000 руб. Также необходимо учитывать, что многие банки отказываются осуществлять перевод на такие счета в банках за рубежом до тех пор, пока им не будет представлена копия уведомления об открытии соответствующего счета с отметкой налогового органа о его принятии. Формально у банков нет полномочий, которые позволяли бы требовать представление такого документа, однако на практике эта ситуация распространена повсеместно.

И наконец, валютные резиденты РФ, в соответствии с положениями п. 7 ст. 12 Закона № 173-ФЗ, обязаны ежегодно представлять в налоговые органы по месту своего учета отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ с подтверждающими банковскими документами в порядке, устанавливаемом Правительством РФ по согласованию с Центральным банком РФ. Отчеты представляются в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, то есть отчет о движении денежных средств за 2016 год представляется в срок до 01.06.2017 (п. 2 Правил представления физическими лицами - резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.12.2015 № 1365 (далее - Правила).

В случае если отчет о движении денежных средств не будет представлен в налоговый орган в установленные сроки, физическое лицо может быть привлечено к административной ответственности

в порядке п. п. 6.1, 6.2 или 6.3 ст. 15.25 КоАП РФ. Максимальный размер штрафа (если срок представления отчета о движении денежных средств по счетам в банках за пределами РФ нарушен на более чем 30 дней) составляет 3 000 руб.