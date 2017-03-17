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​Правила съёма

Составляем договор для квартирантов

Фото: informationsverige.se
Фото: informationsverige.se

Сегодня масса сургутян сдают или снимают жилье. Естественно, многие из них договариваются «на словах», не подписывая никаких документов, при этом подвергая себя конкретному риску остаться без денег, а то и вообще лишиться имущества.

Уберечься от этого можно, просто составив официальный договор найма. При этом цена безопасности — 13 процентов от дохода арендодателя за сдачу своего жилого помещения, которые ему будет необходимо уплатить в ИФНС. Однако чтобы документ имел юридическую силу, он должен быть составлен правильно. Как — разбирался корреспондент «НГ».

Всё по полочкам

Договор найма не требует нотариального удостоверения, составить его может любой человек. Оформить документ обязательно нужно в письменной форме, согласно ст. 674 ГК РФ. В нем необходимо указать определенный перечень информации.

1. Паспортные данные обеих сторон.

2. Описание объекта.

Детально пропи­шите на бу­маге особенности объекта, который вы сдаете — квартиру, дом или их часть; почтовый адрес, номер подъезда, этаж, общую и жилую площадь помещения, количество комнат.

Если описание квартиры будет общим и неточным, то возникает риск признания договора не заключенным.

3. Сроки найма. Согласно ст. 683 ГК РФ максимальный период найма — пять лет. Но закон позволяет заключать и кратковременные договоры на срок до одного года.

4. Размер арендной платы. Помимо суммы, которую вы рассчитываете получать ежемесячно, четко оговорите на бумаге сроки и условия получения денег — когда и как наниматель должен платить. В противном случае, согласно ст. 682 ГК и ст. 56 ЖК РФ, деньги должны передаваться арендодателю ежемесячно не позднее десятого числа следующего за прожитым месяца.

5. Кто может проживать в квартире. Чтобы однажды не узнать, что в вашей квартире живут те, кого вы туда не вселяли, обозначьте отдельным пунктом имена и данные людей, которые могут проживать совместно с нанимателем. При вселении несовершеннолетних детей согласия наймодателя не требуется.

6. Ответственность в случае форс-мажора. Сразу договоритесь о том, как между вами и вашими жильцами будет распределяться ответственность, например, в случае пожара или затопления и причинения вреда соседям.

7. Финансовые риски. Заранее укажите в подписываемом договоре размер финансовой защиты. Она потребуется, если после выезда нанимателя обнаружится, что имеются неоплаченные счета, вывезена или испорчена мебель, техника и другое, или состояние жилья и ее оборудование серьезно пострадали. Эта часть денег уплачивается арендодателю в момент заключения договора, и при добросовестном исполнении нанимателем своих обязанностей, ему ее возвращают полностью.

8. Штрафы. Бывает, что одна из сторон решает расторгнуть договор досрочно.Чтобы не остаться в убытке, пропишите на бумаге размер штрафа.

9. Домашние животные. Укажите возможность содержания домашних животных и способ устранения последствий их проживания в квартире, ведь некоторые четвероногие имеют дурные привычки.

10. Мебель, техника и другое имущество. Составьте перечень находящегося в квартире имущества, его состояние, определите ответственность за его сохранность или включите этот риск в финансовую защиту.

11. Прочее. Лучше прописать в договоре, что постоянно проживающие вместе с нанимателем лица несут все обязанности по договору. Кроме того, хорошо, если стороны заранее уточнят порядок оплаты расходов на телефонные переговоры, интернет, кабельное ТВ, мелкий ремонт.

Имей в виду

Помимо всего прочего помните, что в договоре должен быть обозначен запрет на использование квартиры под офисы или другие коммерческие заведения (ст. 288 ГК РФ), ведь за это несет ответственность уже сам собственник — в таком случае он может лишиться жилья.

Если квартира снята на срок более 90 дней, потребуется регистрация квартирантов (речь — о гражданах РФ). В противном случае обе стороны могут получить штраф. Регистрация жильцов не требуется, если они зарегистрированы в том же субъекте, где снимают квартиру.

Если договор найма заключен более чем на год, необходима обязательная госрегистрация ограничения права собственности на жилое помещение. Соответствующее заявление подается в Росреестр не позднее чем через месяц со дня заключения договора.

Сдать декларацию по форме 3-НДФЛ за срок, когда имущество сдавалось в аренду и с него поступал доход, необходимо до 2 мая 2017 года.

Справка: Декларационная кампания — 2016 выявила 58 сургутян, которые не отчитались за сдачу жилых помещений в наем. 154 горожанина добросоцвестно оплатили аналогичные налоги. Общая сумма, поступившая в ИФНС по этому направлению, составила более 7,5 млн рублей.


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Сегодня в 11:38, просмотров: 80, комментариев: 0


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