​От коробочек коробит!

«С каких пор чистые шаблоны, предназначенные для упаковки блюд, собираются не на кухне помощником повара, а гардеробщицей в месте, где находится уличная одежда, обувь и даже инвентарь?» — возмущается сургутянин Евгений Павлов работой местного ресторана GUSTO. Фотография, иллюстрирующая этот нелицеприятный факт, была размещена им в «ВКонтакте» вместе с соответствующей подписью.

«НГ» заинтересовался нарушением и связался с автором жалобы.

«Посетили данное заведение, а на выходе в гардеробе увидели, что сотрудница собирает коробки, — делится Евгений. — Рядом верхняя одежда. У сотрудницы есть санитарная книжка? Это помещение соответствует СанПиНу?» По словам мужчины, никакой реакции на его замечание не последовало.

Мы обратились к представителю провинившегося общепита с просьбой разъяснить ситуацию. Управляющий ресторана GUSTO Алексей Гулякин отреагировал сразу:

«Моментально исправили ситуацию,

а коробочки нужны были для фотосессии, попросили собрать.

Естественно, такое больше повторяться не будет! Взяли на строгий контроль». Хорошо, в дело внесена ясность. «Что за фотосессия?» — интересуемся мы. «Для новых буклетов», — отвечает Алексей. На том и разошлись.

Что же делать в подобной ситуации? С одной стороны, можно удовлетвориться объяснениями управляющего (если вам удастся их получить). Но если ситуация не выглядит безобидной, вас гложет червь сомнения, и вы настроены решительно, то смело обращайтесь в Роспотребнадзор.

Начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Сургута Михаил Яцик, комментируя произошедший инцидент, описывает возможный порядок действий так: «Нужно этот факт зафиксировать и потребовать книгу отзывов и предложений (книгу жалоб так называемую), оставить в ней соответствующую запись. В течение двух недель руководитель или уполномоченное лицо этой организации должны принять меры и сделать запись о принятых мерах на обороте по устранению замечаний.

Также можно письменно обратиться в Роспотребнадзор с указанием организации или предпринимателя и факта нарушения санитарных норм.

Тогда Роспотребнадзор вправе провести проверку, выписать предписание, наложить штраф и принять иные меры в пределах компетенции. Нарушителям может грозить штраф и закрытие объекта на 30 суток или даже 90».

Справка: В случае аналогичной ситуации сургутяне могут обращаться в территориальный отдел Роспотребнадзора по ХМАО-Югре. Телефон приемной: 24-60-77. Консультационный центр: 35-69-88. Кроме того, можно воспользоваться интернет-сервисом на портале Роспотребнадзора по Югре: 86.rospotrebnadzor.ru.