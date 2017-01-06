​СИА-ПРЕСС 2016. Дегустация года: Шпрот высших достижений

В советское время бутерброд с балтийскими шпротами можно было встретить практически на каждом новогоднем столе рядом с традиционными оливье, сельдью под шубой и мандаринами. И если раньше достать эти рыбные консервы было достаточно непросто, то сейчас каждый может себе позволить их приобрести в любом продуктовом магазине. Единственное, что омрачает любителей этой копченой рыбки в масле, — это санкции, из-за которых ввоз шпрот из Латвии стал не таким массовым. Однако на полках магазинов можно найти жестяные баночки производителей из России. «НГ» продегустировал несколько образцов российских и не только шпрот.

В далекие времена в некоторых банках действительно была настоящая балтийская шпрота — одна из важнейших промысловых рыб в Северном, Балтийском и Норвежском морях. Однако сейчас под этим названием чаще встречается салака, каспийская тюлька, молодь сельдей и другая мелкая рыбешка.

Приготовление шпрот всегда идет по одной схеме — рыбу безо всякой предварительной обработки коптят, после чего консервируют в масле. При этом коптят ее либо традиционным способом, либо просто используя «жидкий дым». По ГОСТу состав «Шпрот в масле» должен быть следующим: рыба, растительное масло и соль. Количество рыбы в банке не может быть меньше 75 процен­тов от всего объема, остальное занимает масло. При этом тушки могут быть уложены либо брюшками, либо спинками ко дну параллельными или перекрещивающимися рядами.

Шпроты должны иметь легкий золотистый оттенок, обязательно быть целыми по своей структуре, с гладкой кожицей. Если рыбка в консервах частично разварена и при накалывании на вилку рассыпается, значит, при их изготовлении был нарушен технологический процесс. Если вы хотите приобрести шпроты с икрой и пожирнее, то вам необходимо обратить внимание на банки с рыбой, выловленной осенью — просто посмотрите на дату изготовления. Длина тушек не должна превышать 11 см, но чем мельче рыба, тем она вкуснее.

Обратите внимание на саму консервную банку — она должна быть с ровной поверхностью, без вмятин и вздутия, а также без пятен ржавчины. Лучше всего приобретать шпроты в стеклянных банках или металлических с прозрачной крышкой — тогда вы сможете увидеть «начинку» и уже в магазине решить, стоит ли покупать этот продукт. Однако стоимость такой рыбки будет несколько выше, нежели в обычной жестяной баночке.

Также неплохо было бы знать, каким способом приготовлены шпроты, ведь от этого зависит не только вкус продукта, но и его воздействие на здоровье человека. Так, например, при копчении рыбки традиционным способом в ней накапливается бензопирен, выделяемый при сжигании топлива, — это канцероген, который может вызвать образование злокачественных опухолей. Согласно данным «Википедии», употребив 100 граммов шпрот, человек получает дозу бензопирена, равную той, что поступает в организм после четырех выкуренных сигарет. Злоупотреблять этими консервами не стоит также и по другой причине — рыбка в масле очень калорийна.

Многие считают, что изготовление шпрот с использованием «жидкого дыма» также небезопасно, однако это утверждение в корне неверно. Сам по себе «жидкий дым» — это конденсат простого кострового дыма, из которого удалены опасные для человека вещества.

«Шпроты в масле» отлично сочетаются с вареными яйцами, черным и белым хлебом, картофелем, зеленью (лучше всего с петрушкой, салатом и зеленым луком), помидорами, свежими и солеными огурцами, отварной морковью, авокадо, сухариками, консервированной кукурузой или фасолью, сыром, чесноком. Заправлять блюда лучше оливковым или растительным маслом, майонезом, горчицей, лимонным соком.

САЛАТ СО ШПРОТАМИ

Ингредиенты: шпроты — 400 г; кукуруза консервированная — 240 г; фасоль белая консервированная — 300 г; сыр — 200 г; сухарики — 100 г; чеснок — 2 зубчика; майонез; петрушка — по вкусу.

Приготовление: масло из шпрот слить в отдельную чашу, замочить в нем на некоторое время сухарики, чтобы они немного размякли. Шпроты размять вилкой. Добавить к рыбе кукурузу (без жидкости) и аналогично фасоль. Выдавить чеснок. Добавить натертый сыр, сухарики (предварительно слив остатки масла). Перемешать с майонезом, посолить и поперчить по вкусу. Готовый салат украсить рубленой зеленью.

Приятного аппетита!

1 Название: Stella Maris.

Состав: копченая рыба, растительное масло, поваренная соль.

Изготовитель: ООО «Лицис-93», Латвия.

Масса: 240 г.

Цена: 111,5 руб.

Мнение экспертов: лучшие по внешнему виду; рыба крупная, одинаковая; вкус не понравился; хорошо подкопченные; крупные; хорошо будут смотреться на столе; в меру соленые; красивые; вкусные; зернистые, что ли; лучше всех; рыба как будто старая.

2. Название: «Лента».

Состав: килька балтийская, масло подсолнечное рафинированное, соль поваренная пищевая.

Изготовитель: ООО «РК «Аквамарин», Россия.

Масса: 240 г.

Цена: 97,2 руб.

Мнение экспертов: нормальный внешний вид; все рыбы одного размера; вкус не слишком яркий; для бутербродов рыба слишком мелкая; много соли; мелкие, но целые; отличные; есть неприятно; вкусные; этим шпротам лет 10.

3. Название: «Ультрамарин».

Состав: копченая килька, растительное масло, соль поваренная.

Изготовитель: ТОО «J.F.M. company», Казахстан.

Масса: 240 г.

Цена: 146,9 руб.

Мнение экспертов: внешний вид не очень; рыбы разного размера; пересолены; все рыбки переломанные; мелкие; не купила бы; очень соленые и невкусные; уродливые, но вкусные; кислые; будто порубили тупым ножом.

4. Название: «Вкусные консервы».

Состав: копченая салака, подсолнечное масло, соль пищевая.

Изготовитель: ООО «БАЛТ-ОСТ», Россия.

Масса: 240 г.

Цена: 154 руб.

Мнение экспертов: не очень приятный запах; рыба резиновая; внешний вид у рыб ужасен; жесткие; выглядят не очень; как кошачий корм; захотелось выплюнуть; потрепанные; с икрой; внешне выглядят странно; вкус обычный; т­вердые.

5. Название: «Морская радуга».

Состав: салака копченая, масло растительное, соль поваренная пищевая.

Изготовитель: ООО «Сойма», Россия.

Масса: 240 г.

Цена: 119 руб.

Мнение экспертов: рыба разного размера, одна была просто гигантская; попадаются с икрой; будто бумагу ешь; безвкусные; огромные и некрасивые рыбы; крупные, ровные, но гадкие на вкус; чересчур масляные; вкус горьковатый; масло подозрительно светлое.