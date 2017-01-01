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​СИА-ПРЕСС 2016. Мастер-класс: Новогородняя игрушка

Как сделать новый ёлочный шар из старого номера «НГ»

Несмотря на огромное количество интернет-ресурсов, бумажная пресса не теряет своей привлекательности. Все потому, что газеты приятно держать в руках, а еще они незаменимы в хозяйстве, чтобы завернуть, застелить или даже прихлопнуть. Однако устаревшую газету можно использовать и для сугубо художественных целей. В преддверии новогодних праздников мы предлагаем вам взять прошлый номер «Нового Города» и сделать из него оригинальный елочный шар.

Для изготовления игрушки вам понадобится:

ТВ-программа из газеты «Новый Город»,

воздушный шарик,

клей ПВА,

красная атласная лента длиной около 30 см,

обычные нитки для шитья,

небольшой кусочек бечевки,

канцелярский нож,

шило,

пробка от шампанского,

шпилька для волос,

глянцевый лак,

блестки (по желанию),

толстая кисть.

Шаг 1.

Надуваем воздушный шарик до круглого состояния и среднего размера, затем хорошо перевязываем его у основания нитками для шитья. Шарик — временный каркас игрушки, и если он начнет сдуваться, то изделие потеряет форму и сомнется. Далее берем программу «НГ». Лучше воспользоваться именно этими страницами, поскольку наше елочное украшение должно получиться монохромным, да и ТВ-программа, в отличие от основных полос, довольно быстро теряет актуальность. Рвем бумагу на маленькие кусочки.

Шаг 2.

Теперь необходимо обклеить воздушный шар минимум тремя газетными слоями. Для этого нам понадобится старый добрый ПВА и кисть. Веревочку от шарика оставляем снаружи, а все остальное аккуратно и методично закрываем бумажными обрывками, обильно замазывая клеем. Сушим каждый слой перед тем как нанести следующий. Можно воспользоваться феном, но очень осторожно, чтобы горячий воздух не задерживался долго на одном участке.

Шаг 3.

Когда бумажная форма высохнет, лопаем воздушный шарик внутри нее и достаем сдувшегося бедолагу наружу.

Шаг 4.

Настало время сделать крепление и петельку для нашего елочного украшения. Для этого возьмем пробку от шампанского (можно от вина, если она не испорчена штопором), отрезаем от нее канцелярским ножом примерно 5 мм. Затем делаем шилом дырку ровно посередине и вставляем в нее шпильку для волос. Ножки от шпильки отгибаем в противополжные стороны. Получившуюся конструкцию помещаем в отверствие на шаре. Для надежности можно приклеить его клеем «Момент Кристалл». На оставшуюся сверху металлическую петельку привязываем бечевку.

Шаг 5.

Наконец можно декорировать игрушку. Покрываем ее лаком, попутно посыпая блестками. Кстати, если у вас нет блесток, можно взять старые блестящие игрушки и слегка потереть их над нашим изделием. Когда лаковое покрытие высохнет, завязываем на петельке красный атласный бант.

Ура, с новым шаром!


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01 января в 20:11, просмотров: 1114, комментариев: 0


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