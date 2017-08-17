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Медведь: инструкция по применению

Как не встретить хозяина тайги и что делать, если он все-таки встал у вас на пути

Сегодня, 17 августа, в Сургуте появились новости о медведях, разгуливающих на окраинах города. Ранее siapress.ru публиковал инструкцию о том, что делать, если вы встретите подобного зверя на своем пути. Кажется, самое время освежить эти советы в памяти.

В редакцию «Нового Города» обратилось несколько взволнованных читателей, которые попросили узнать, действительно ли на грибников в районе Сургута нападают медведи. Поводом для беспокойства послужили публикации в интренет-сообществах. Действительно, совсем недавно в одной из сургутских групп «ВКонтакте» выложили фотографии разорванных медведем мужчин. Пост «провисел» недолго, но многие подписчики успели изрядно испугаться и отказаться от походов в лес — слухи расползлись быстро.

«Почему медведи активизировались? Как-то их много стало в последнее время…» — интересуются читатели. Больше их не стало, просто теперь каждый имеет возможность оповестить всю округу о том, что где-то видел косолапого. А раньше как? – увидел, рассказал близким и друзьям — и все. Не будешь же на площадь с транспарантом выходить.

Корреспондент «НГ», безуспешно пытавшаяся на протяжении нескольких выходных найти себе компанию для похода в лес, решила узнать, так ли все страшно, как показывает нам интернет?

В пресс-службе УМВД России по ХМАО – Югре ситуацию прокомментировали так: «Эти фотографии и истории всплывают из года в год. За текущий летний период к нам в дежурную часть подобная информация не поступала. Если какого-либо человека травмирует медведь, мы обязательно об этом узнаем, ведь медучреждения сразу же сообщают нам о поступивших пострадавших».

Заместитель председателя охотобщества Сургута Георгий Бернгард также не слышал о недавних случаях нападения медведей на любителей «тихой охоты»: «Медведь является самым крупным хищником на территории России. В нашем округе обитает Евразийский подвид бурого медведя, который достигает в весе до 300 килограмм, иногда и более. Активен медведь в течение всего дня, пик его активности – утро и вечер. Особой агрессии к людям он не проявляет. Нападения на человека являются единичными случаями и то, в основном по вине самих людей. В Сургутском районе медведь обитает повсеместно. Меньше их плотность в пойменных гривах. Медведь никогда не нападает без причины, он предупреждает человека недовольным рычанием, небольшими выпадами в его сторону. Все это говорит о том, что у него на этой территории есть какой-то интерес (еда, например). Всегда кто-то должен быть умнее, особенно когда ты физически слабее. Опознать место обитания медведя можно по признакам его жизнедеятельности: задиры на деревьях, следы, помет. Но определить их «свежесть» основной массе населения не под силу, а так как медведь обитает в лесной зоне повсеместно, то человек должен понимать, что он может появиться в любой момент».

В любом случае, исключать возможность встречи с хозяином леса нельзя, поэтому желательно соблюдать некоторые правила, которые рекомендуют специалисты.

«В лесу нужно шуметь, некоторые заядлые грибники включают радио, например. Или громко разговаривают, некоторые даже поют. Медведь, услышав шум, в большинстве случаев просто постарается уйти подальше» — такой совет дает Георгий Бернгард в дополнение ко всему вышесказанному.

Если приехали на машине – оптимальный вариант не уходить от нее далеко. Избегать места повышенной кустистости.

Если встреча все-таки произошла, то нужно остановиться, развести руки в стороны, чтобы казаться больше. Ни в коем случае нельзя убегать, лучше медленно отступать, желательно зигзагообразной траекторией. Смотреть в глаза зверю не рекомендуется, это воспринимается в хищном мире как вызов, медведь может начать атаку, можно смотреть ему на загривок или лапы. Таки советы дают друг другу охотники на популярном специализированном сайте ihunter.ru.

Если встретили медвежонка – старайтесь быстрее покинуть место, не думайте, что раз вы не видите его маму, значит ее нет поблизости и можно маленького сфотографировать, или погладить и покормить.

Татьяна Ядрошникова, директор «Русскинского музея Природы и человека имени Ядрошникова» поделилась методами отпугивания медведей коренных жителей нашего округа: «Встретив самку с детенышами, ханты стучат по ведрам, чтобы отпугнуть малышей. Они, испугавшись, убегают, и их мама, соответственно, уходит за ними. Вообще медведь у этих народов считается священным животным, убивают они их в крайних случаях, поэтому стараются как и все просто избежать встречи».

На форумах любителей охоты, рыбалки и сбора дикоросов предлагают взять с собой петарды (обычные, которые так любят дети) или дымовые файеры (шашки с дымом, бывают разных цветов). Приобрести их можно в любом магазине пиротехники. Медведи остерегаются запаха дыма, поэтому также можно попробовать поджечь какую-либо ветку.

Готовить в лесу не рекомендуется, так как запахи привлекут медведя очень быстро, особенно мясные изделия. Многие из медведей уже не особо бояться людей, их подкармливают, поэтому мишка может «по привычке» подойти просить еду. Лучше ограничиться чем-то менее пахучим. Шоколадкой, например, или печеньем.

Ходите в лес компанией побольше, один человек напугать медведя вряд ли сможет, а вот уже четверо точно создадут у зверя хотя бы замешательство в желании напасть.

«Волков бояться — в лес не ходить» — этой поговоркой часто пользуются многие жители округа, заезжающие в очень удаленные места в поисках грибных и ягодных мест, подвергая тем самым себя опасности. Не гонитесь за количеством, придерживайтесь нехитрых правил поведения — и тогда зимой вы сможете наслаждаться своим «уловом», и сами целы и нервы в порядке.


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Сегодня в 11:52, просмотров: 4420, комментариев: 1


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Комментарии:
альберт леонов
не нравится
10 августа 2015 в 09:13
Два охотника наткнулись в лесу на свежие следы медведя.
- Вася, иди, посмотри, куда он пошёл.
- А ты?
- А я пойду посмотрю, откуда он пришёл.

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