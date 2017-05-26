​Лихорадки и победы // ФОТОНЕДЕЛЯ

Минувшая неделя оказалась на редкость беспокойной: стихийные бедствия, взрывы — все как на подбор. Впрочем, были и позитивные моменты. И то, и другое — в кадре фотожурналистов РИА Новости, ТАСС и «Ведомостей».

В жилом доме в Волгограде обрушился целый подъезд: виной всему стал взрыв газа в магазине неподалеку.

Другой взрыв — на стадионе в Манчестере — оказался более масштабным: имя певицы Арианы Гранде мелькало в СМИ, увы, не по творческим поводам.

Чрезвычайные ситуации — в России: в Иркутской области и Красноярском крае — пожары, а на Ставрополье — дождевой паводок.

Тем временем в Москве — персональное стихийное бедствие: впервые столица встала в десятибалльные пробки…

Как на это отреагируют власти, пока непонятно: на этой неделе пока что представили новый Дорожный патруль.

Зато понятно, как отреагируют школьники. Никак: у них — пора последних звонков, и пробки для них сейчас имеют только одно — прямое — значение.

Ну, а хоккейные болельщики от пробок могут отвлечься тем фактом, что наши спортсмены завоевали бронзу Чемпионата мира.

Тоже неплохо.

Оле!