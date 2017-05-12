Дни Победы // ФОТОНЕДЕЛЯ

Минувшая неделя оказалась щедра на победы и выходные — но, увы, не на погоду, о чем свидетельствуют самые яркие снимки фотокорреспондентов СИА-ПРЕСС, ТАСС, РИА Новости и «Интерфакс».

Первым делом, конечно, — Победа. Набирает популярность и массовость акция «Бессмертный полк». Так, в Югре, например, на нее вышли десятки тысяч людей, и в Нижневартовске в составе колонны прошла губернатор округа Наталья Комарова.

«Бессмертный полк» добрался даже до Палестины.

На красной площади в Москве 9 мая состоялся традиционный Парад Победы: смотреть было на что.

У сургутян появился еще один повод для радости: грандиозный салют в часть Дня победы: кажется, такого зрелища мы не видели довольно давно.

Победе радовались и хоккейные болельщики: сборная России на Чемпионате мира обыграла датчан. Это четвертая виктория подряд для наших спортсменов.

Легенды хоккея тоже отпраздновали победу — в гала-матче они разгромили сборную Ночной хоккейной лиги. Возможно, секрет успеха — не в легендарности состава, а в участии президента Владимира Путина? Не знаем.

Победу праздновали и во Франции — правда, повод у населения был иной: здесь ликовали сторонники нового президента Эммануэля Макрона, который обошел националистку Марин ЛеПен.

Под конец — ложка дегтя в бочке всеобщего благоденствия. Точнее, не ложка и не дегтя: в центре польского города Познань прошла социальная акция «Это не так уж мало», призывающая владельцев собак убирать за питомцами после прогулки.

А Ишим в это время изучает дзен, наблюдая за ростом уровня воды: кажется, прошлогодний паводок вернется к нам и этим летом…