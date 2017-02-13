​Фотонеделя. Цифры говорят

Очередная неделя выдалась богатой на цифры: об этом свидетельствуют не только сообщения портала siapress.ru, но и подборка фотографий, которую традиционно представляет фоторедактор Ирина Швец.

65 лет — столько пребывает на престоле британская королева Елизавета II, и это дольше, чем кто-либо из ее предшественников.

51 час — столько пришлось провести в полете на воздушном шаре известному российскому путешественнику-экстремалу Федору Конюхову.

5 лет и 4 года — столько соответственно присудили в Кирове оппозиционеру Алексею Навальному и его партнеру Петру Офицерову по делу «Кировлеса». Сроки условные, но главное наказание, конечно, в том, что Навальный будет отстранен от участия в президентских выборах по причине непогашенной судимости.

1 год — столько времени осталось до начала зимней Олимпиады в Пхенчхане. Отсчет начался!

А у кого-то отсчет закончился. Бывший американский президент Барак Обама зажил свободной жизнью. На одном из элитных курортов он занялся экстремальными видами спорта — тем, что ему не разрешали заниматься в бытность лидером государства.

Другой экстремал — на сей раз от искусства — Сергей Шнуров открыл в петербургском музее «Эрарта» свою выставку «Ретроспективы брендреализма».

В это время в районе другого культового места Питера — Исаакиевского собора — протестовали против его передачи РПЦ.

А в Новой Зеландии зарегистрировано… массовое самоубийство китов.

На сей печальной ноте и закончим.

Фото: РИА Новости, ТАСС, «Ведомости»

Подбор фото: Ирина Швец

Текст: Юрий Нуреев