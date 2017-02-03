​Фотонеделя. И о погоде

«Когда говорить не о чем, заводите беседу о погоде», — гласит старинное право этикета. Нам, в общем-то, есть что сказать, но очередной выпуск «Фотонедели» мы начнем все-таки с гидрометеорологических изысков.

А все потому, что на этой неделе случилось 2 февраля, или День сурка. Понятное дело, что это сугубо американская история, нам этот факт ни к чему (разве что кроме возможности увидеть отличный фильм с Биллом Мюрреем — на этот раз, кстати, один из российских киноканалов транслировал его непрерывно весь четверг).

Тем не менее, знайте: сурок по имени Фил предсказал Америке долгое ожидание весны.

Мы в редакции почитали новости о сурках, и нам стало жаль наших «сианоидов», что мерзнут у входа в СИА-ПРЕСС ЦЕНТР. В общем, вышли приодели их. У нас-то независимо от мнения сурков весна никогда особо не торопится. Вот и похолодание на грядущей неделе обещают.

Но есть кое-что, что нас греет. Чемпионат мира по футболу, например. На этой неделе мы прошли знаковый рубеж: до спортивного праздника осталось менее 500 дней. Специальные часы, установленные в нескольких городах страны, не дадут соврать.

Или вот новые купюры. Скоро у нас в кошельках — Крым-200 и Владивосток-2000: изображения знаковых мест России будут нанесены на соответствующие банкноты. На 200-рублевке увидим Памятник затопленным кораблям, который был построен в 1905 году к 50-летию Первой обороны Севастополя.

А на двухтысячной купюре — космодром «Восточный» в Амурской области.

В подмосковных Луховицах военным атташе и журналистам 30 стран показали истребитель МиГ-35 — самую современную модификацию МиГ-29.

А у Европы — свои развлечения. 31 января активисты надели маску на скульптуру богини победы Виктории в Берлине. Так Greenpeace пытается привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха.

Украинская партия «Национальный корпус» созданная на базе нацбатальона «Азов», тоже как могла привлекала внимание: в течение нескольких дней проводила пикеты у филиалов российских банков в Киеве

Фото: Ирина Швец, ТАСС, «Интерфакс», РИА Новости, «Ведомости»

Подбор фото: Ирина Швец

Текст: Юрий Нуреев