​Фотонеделя. Собирайтесь!

Понедельник — самое время вспомнить о событиях минувшей недели. О них много написано, но мы предлагаем не читать, а увидеть их воочию. Представляем очередной выпуск рубрики «Фотонеделя», в рамках которой наш фоторедактор Ирина Швец отбирает самые интересные кадры семидневки.

Тема недели для сургутян — карантин. Несмотря на то, что заболело уже приличное количество народа, отменять занятия в школах администрация не спешит: однако от некоторых массовых мероприятий все-таки отказались.

Не то в Москве: там о карантине слыхом не слыхивали, организовав чемпионат русских троек «Московская зима».

В Петербурге в субботу тоже собирались массами: там прошла акция против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Даже шарики злились и протестовали.

Китайцам зараза уж тем более нипочем: у них Новый год наступил 28 января — 4715-й, между прочим.

Американцы тоже кучковались: их объединил свежеизбранный президент Трамп, издавший запет на миграцию. Нация не смолчала.

Фермеры в Брюсселе бастовали, устроив Еврокварталу искусственную зиму (засыпали его сухим молоком).

Что отмечали в Белграде — бог знает. Но, видимо, что-то связанное со здоровым образом жизни: в городе состоялся необычный забег.

ЗОЖ — явно не тема для МГУ, чей ректор Виктор Садовничий наливал медовуху студентам, праздновавшим Татьянин день. Невероятно, но факт.

Сургутяне на фоне творящихся событий — просто образец нравственности и адекватности. У нас в городе на неделе отметили юбилей почетного гражданина Флегонта Показаньева: ему бы исполнилось 95 лет.

А также следили за работой губернатора. Наталья Комарова прибыла в Сургут для встреч с руководителем Сургутской ГРЭС-2 Валерием Светушковым, студентами учебного центра Сургутнефтегаза и другими.

После чего местная интеллигенция переместилась в Сургутский художественный музей: там фотографы с разных концов страны презентовали выставку «Миф о Мифе».

А молодежь собралась в СИА-ПРЕСС ЦЕНТРЕ — здесь прошла юбилейная десятая PechaKucha Night, в рамках которой каждый может рассказать о своем хобби, работе, жизни.

Те, кто до сих пор не успел посмотреть «Ла Ла Лэнд», штурмовали кинотеатры после того, как стало известно о 14 номинациях фильма на «Оскар». Как «Титаник», между прочим!

Говоря о наградах, нельзя не вспомнить о российской фигуристке Евгении Медведевой, которая на этой неделе завоевала золотую медаль чемпионата Европы 2017 в чешской Остраве.

Ну, а президент РФ Владимир Путин вручил в четверг государственные награды более 30 россиянам, отмеченным за заслуги в различных сферах. Это та самая церемония, на которой актер Василий Ливанов обратился к Путину с настоятельной просьбой даже не думать об уходе с поста главы государства.

Да, Шерлок уже не тот — и Камбербетч тут вовсе ни при чем.

Фото: Ирина Швец, Дмитрий Страхов, ТАСС, «Ведомости», РИА Новости

Подбор фото: Ирина Швец

Текст: Юрий Нуреев