​СИА-ПРЕСС 2016. Кадры года

В финале нашего итогового проекта СИА-ПРЕСС 2016 мы, как обычно, предлагаем отказаться от множества слов и окинуть ушедший год взглядом: каким он был, показывают фоторепортеры «Нового Города», а также российских и мировых СМИ — РИА Новости, ТАСС, Reuters и других.

Усэйн Болт выиграл Олимпиаду не просто быстро, но и харизматично

В таком виде бюст Сталина вполне можно было бы сохранить на речпорту Сургута

Несправедливые выборы — Анатолий Вац впервые за долгие годы перестал быть депутатом

«До свидания, Владимир Васильевич!» Базаров не стал главой Сургута, но стал вице-губернатором Севастополя

«До свидания, Сергей Афанасьевич!» Политическая карьера Бондаренко стремительно завершилась

У экономического развития России и у соответствующего министра год не задался

Наталья Комарова показала Александру Сидорову траекторию нового политического взлета — в Госдуму

Людям купаться в Сургуте официально нельзя, а вот машины иногда плещутся

Россия и Япония с переменным успехом ищут варианты решения курильского вопроса

Куба проводила своего Команданте в последний путь

Прошедшие в США выборы стали самыми грязными за всю историю

Вслед за Дмитрием Поповым в отставку не ушел ни один чиновник его администрации

Яблоко раздора — москвичи в очереди за iPhone 7

Патриарх существенно расширил границы и аудиторию миссионерской деятельности

Дмитрий Медведев после своей знаменитой фразы взялся за поиски, где же деньги есть

Турция — самый заклятый и непредсказуемый друг России

Сургут в 2016 году завертело в политических и воздушных потоках

19 (возле 20-го) — В Сургуте же на один киоск нужно несколько месяцев

В Москве за одну ночь сносили по сотне незаконных киосков и даже торговых центров

Луна в 2016 году показывала себя во всей красе

Сергей Бондаренко был мастером политических интриг, но пропустил элементарную атаку с дипломом

Андрей Карлов — первый после Грибоедова убитый российский посол

В России своя реальность, на западе — своя. Все больше — виртуальная