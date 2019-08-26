На них спускают собак и зовут на разборки: один рабочий день инспекторов на воде

Лодки мирно покачиваются на волнах, шумящих при накате на берег. Пасмурное утро, от Оби веет холодом.

– У тебя есть жилет «Пресса»? Чтобы браконьеры знали, в кого стрелять первым, если что, – приободряет меня инспектор Рыбоохраны Олег Раевский, – Нет? Ну тогда держи обычный.

В спасательном жилете я неуклюже взбираюсь на лодку, побаиваясь перспективы свалиться за борт и продолжить утро в ледяной воде.

Впереди день совместного рейда трех инспекций. Сотрудники Природнадзора, Рыбоохраны и Госинспекции по малым судам (ГИМС) вместе отправятся вниз по Оби – искать нарушителей и пресекать их деятельность. Меня определили к ГИМС.

Мы отдали швартовы и ушли, оставив за собой вспененную моторами воду.





Аргументы и двадцатикратные штрафы

Почти все дни в году инспекции работают независимо друг от друга, но сегодня приказано отправиться в рейд вместе. Инспекторы пользуются этим: раз лодок три вместо одной, значит ими можно брать в клещи, окружать и перекрывать маршруты. Но это на крайний случай. Обычно хватает взмаха флага.





Лодки, сбавив ход, медленно сближаются. Водители хватаются за борта и подтягивают судна друг к другу.

Остановка на реке для проверки документов ничем не отличается от остановки на суше. Вас тормозят, называют свое имя, звание, причину остановки и просят показать документы. На реке частый повод остановки – мощность мотора. Если у него десять и больше лошадиных сил, судно подлежит поставке на учет, техосмотру и так далее, и именно эти документы проверяет ГИМС.

Первому остановленному нами мужчине не повезло. Он направлялся домой с уловом ранним утром, значит, провел на реке не один день. И уже на обратном пути, когда до берега осталось всего ничего, он попал на большой штраф – за просроченный техосмотр на лодку.

Раньше, буквально месяц назад, штрафы были меньше. За точно такое же нарушение мужчина рисковал потерять пять сотен рублей. А сейчас штрафы резко выросли – в 20 раз! Минимальные суммы идут от десяти тысяч рублей.

Государство здорово усложнило работу инспекторам на воде, не только «гимсовцам», но и Рыбоохране с Природнадзором, которые проверяют рыбаков и охотников. Из-за таких сумм нарушители злятся, просят договориться или сделать исключение. Я даже стал свидетелем прямых угроз с предложением выяснить на берегу «кто прав» и попытки спустить собаку.

Люди, попав на штраф в треть средней зарплаты, не всегда принимают это адекватно.

Инспекторам нужно уметь находить правильные слова, чтобы не довести ситуацию до накала. Как-то сгладить углы, но при этом не сдать свою позицию и пресечь правонарушение. Инспектор должен быть дипломатом.

Впрочем, многие относятся к проверке документов спокойно, хоть и настороженно. Инспекторы знают очень многих на реке, они помнят десятки лиц и имен, потому что за рыбой и дичью ходят, в основном, одни и те же люди. За пять-десять лет работы сложно не запомнить постоянных «клиентов». Чаще проблемы случаются с людьми, которые раньше не встречались с инспекторами.

Само собой, за годы работы у них выработались шаблоны фраз и аргументов, которыми они оперируют. Однако рассказать о них – это раскрыть профессиональную тайну.

«Мы плаваем вдвоем. Один оформляет документы, а второй разговаривает. Люди злятся, когда им приходится ждать, особенно если в этот момент им медленно выписывают штраф», – сказал мне Олег Семенченко, инспектор ГИМС, с которым я провел день.

Рыбак с неохотой подписывает протокол, оформленный по правилам, и инспектор желает ему хорошего дня.

Сети речных магистралей

С каждым часом солнце поднимается выше, облака расходятся, а вода греется, и к обеду на реке устанавливается теплый – если не сказать жаркий – летний день.

Обь и ее многочисленные протоки становится бурлящей от жизни магистралью — люди повсюду. Лодки с гудящими моторами проносятся каждую минуту. Даже здесь, вдали от города, не забудешь о благосостоянии Сургута с его резким разрывом в доходах. На реке ходят либо очень дорогие американские катера с мощными моторами, либо старые отечественные «казанки» с выцветшей краской на борту.

На берегах загорают женщины, рыбачат мальчишки с отцами. Слышен запах шашлыков. Люди выгуливают собак, гуляя с ними по берегу.

Мимо проносятся лодки с собаками на борту.

«С собаками постоянно проблемы, – жалуется Олег, – Кусают инспекторов за руки».

Я стал свидетелем ситуации, когда любопытная и смелая собачка перепрыгнула из своей лодки на нос нашего судна. Клацая по железу когтями, они побродила туда-сюда, но вскоре ей наскучила наша унылая компания и она вернулась к хозяевам. Аккурат к этому моменту инспектор проверил документы, не нашел проблем и отпустил людей с напутствием хорошо провести выходной.

На обеде мы съехались с остальными инспекторами, чтобы поесть и скооперироваться. Лодки встают в шеренгу, борт к борту, моторы выключаются. Хорошо знающие реку инспекторы специально выбирают место поспокойнее – здесь тихо, лишь поют редкие птицы.

Инспекторы обсуждают, куда направятся дальше, перечисляя многочисленные названия речек и поселков, перебирая десятки возможных маршрутов. Особенно хороши сотрудники Природнадзора, которые чуть ли не живут на реке. Они полноценные егеря и рыболовы. Местные реки они знают лучше линий на своих ладонях.

Конфликт мотора и реки

В Оби сильное течение. Чем ближе лодка к центру реки, тем заметнее на нее действует течение. Плывя против течения, легко можно повредить мотор, потому что он встречает физическое сопротивление на скорости и изнашивается, лопасти замедляют ход. Поэтому малые судна должны идти вдоль берегов.

На большую реку вообще не стоит заходить без мощного мотора и надежной лодки, потому что можно просто встать на пути хода большегрузов. В глубоких местах проходит линия фарватера – безопасного пути для больших судов.

С другой стороны, в притоках и речках можно сесть на мель. Моторы в этих местах забиваются песком и грязью, а лодки встают на месте. Поэтому у инспекторов есть эхолокаторы, показывающие глубину.

«Забавно. Локатор сошел с ума и показывает, что до дна 96 метров», – после этих слов мы сели на мель.

Работа инспектора на воде – не только останавливать лодки и проверять документы. Нужно уметь чинить моторы, ориентироваться на воде, знать правила судоходства и не бояться испачкать руки – в буквальном смысле. На базе они приводят в порядок свои лодки и снегоходы, красят и чинят их, пачкаясь в мазуте и сшивая лобовые стекла. А в полевых условиях нередко приходится вскрывать вставшие моторы и чинить электрические цепи.

Любовное настроение

Очарование прошедшим днем закрепляется на недели вперед. Запах ила на берегу, яркая трава в поймах, налитая сочным зеленым соком… Силуэты мальков в толще воды, пикирующие чайки и поющие птицы, выбившие себе норы в глиняных мысах.

Сложно не испытать чувство влюбленности. Особенно когда осознаешь масштабы акватории, провожая взглядом многочисленные развилки речек. Есть некое чувство единения с природой, когда весь день проводишь на воде.

«Работа? А сам как думаешь? Нравится, конечно! Где я еще такую найду? На природе, которая у нас, между прочим, очень красивая, свежий воздух… Неприятно, да, что приходятся штрафы выписывать, протоколы составлять, мне не нравится смотреть, как люди расстраиваются. Но кто-то же должен и такую работу делать», – легко отвечает Олег на мой самый важный вопрос.

Сегодня день прошел без происшествий. Около пяти штрафов и не менее 20 проверок. Так оно обычно и бывает у ГИМС. Хочется верить, что выросшие штрафы не станут катализатором больших проблем для инспекторов в дальнейшем.

Путеводное сияние

Вечереет. Дальние берега скрывает синяя дымка, мерзнут уши. Инспекторы проверяют сети – рыбаки их ставят ближе к вечеру из хитрости, что никто не заметит поплавки без дневного света. Заметили.

Туристы, поев шашлыка, уплывают. Над рекой появляется новый запах – костра. На нем сейчас рыбаки готовят уху и картошку, ставя палатки перед ночлегом. Охотники возвращаются в лагеря у берегов.

Рабочий день сильно затянулся. Совместный рейд на практике не так эффективен, как работа инспекций по раздельности. Дело в том, что пока одна инспекция составляла протокол, другие ждали коллег. В итоге сотрудники всех трех инспекций выписали за минувший день меньше штрафов, чем обычно – это при том, что из-за задержек они работали дольше.

Вскоре вечер перетекает в ночь. На лодках включают «фары» - сигнальные маячки красного и зеленого цвета на левую и правую бортов.

«Пробовали прожекторы ставить – бесполезно. Свет отражается от воды и слепит», – объясняет Олег.

Воду видно лишь благодаря отражению лунного света в воде. Ориентироваться приходиться по буйкам, подсказывающим направление течения. Ночью на них включаются редко мигающие фонарики.

В вечернее время потенциально самое «рыбное» время для инспекторов ГИМС, но им нельзя работать ночью и в сумерках по закону. Зная это, люди пьют, игнорируют правила безопасности, оставляя жилеты на берегу, дают "порулить" детям и так далее. Непонятными зигзагами мимо нас пронеслась лодка.

«Ничего, ничего. Все по одной реке ходим. Если сегодня не встретимся, так завтра еще будет время…»

Свечение от Сургута видно за десятки километров от города. Небо над ним переливается светло-красным, и это сияние может служить путеводной звездой. Чем ближе к городу, тем светлее ночь, и тем проще плыть, изредка подпрыгивая на волнах попутных лодок. Скоро мы будем дома.