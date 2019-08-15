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​«В Сургут как на вахту». Как живёт рынок трудовых мигрантов из Средней Азии на Черном Мысу // ФОТОРЕПОРТАЖ

Фото А. Андронова
Фото А. Андронова

Воскресенье, 12 августа. Мусульмане отмечают один из своих главных праздников – Курбан-байрам. Тем временем трудовые мигранты, обитающие на Черном мысу, тоже в основном исповедующие ислам, работают или находятся в томительном ожидании работы. Как они живут, как работают, и как складываются их отношения с местными жителями – узнал корреспондент СИА-ПРЕСС.

Нагромождение рекламных вывесок – первое, что видишь, приходя в район. И запах жареного мяса, который можно было бы назвать манящим, если бы общий вид района не отбивал аппетит.

Картинка напоминает американские фильмы и сериалы, где аналогичным образом работодателей ждут мексиканцы. Вдоль дорог в тени деревьев и заборов стоят мужчины в ожидании найма. Это трудовые мигранты из ближнего зарубежья, в основном из Таджикистана и Узбекистана.

– Работаете? Праздник ведь.

– Ну да. Я в мечеть утром ходил, помолился, а потом сюда.

Они могут простоять тут несколько дней, провожая взглядом попутки, пока их наконец не примут на какие-то работы. Наниматели – почти всегда дачники, которые хотят по дешевке нанять бригаду на строительные работы или уборку территории.

Принцип найма: приезжай и нанимай. Тут все бесхитростно. У мигрантов есть документы, которые требуются для работы – патенты и разрешения на работу. А также руки, которыми они могут выполнять бесхитростную тяжелую работу, требующую лишь координации от бригадира. Им выступает сам дачник либо человек с профильным образованием, которого он нанимает отдельно от работяг.

С началом работы они проведут несколько недель на стройке, получат деньги, а потом обратно на обочину – ждать заказ.

Вы наверняка были в очереди в банке, когда вам дали талон и вы ждете, когда по громкой связи объявят ваш номер. Скучно? Теперь представьте, что вы проводите в таком ожидании пятые сутки, а ваш талон все никак не озвучат. Вот примерно так и живется на обочине.

Время здесь плетется кое-как. Мужчины смотрят на дорогу, серфят интернет на смартфонах, негромко переговариваются друг с другом. Кажется, они поговорили уже о всем чем только можно, и теперь им нечего друг другу сказать.

Они неохотно идут на диалог, каждый из них рассказывает одну и ту же историю. Дома его ждет жена с детьми и родителями. И может быть перевез бы сюда семью, но родители старые, их тоже нужно поддерживать. С документами все в порядке – патенты, разрешение на работу, все есть, и никаких проблем с милицией. На зиму, когда работы нет, он уезжает домой повидаться с семьей.

«А потом в Сургут. На вахту», – ни то шутит, ни то серьезно говорит Рустам, один из немногих мужчин, согласившийся рассказать о себе.

Такой уклад идет годами и десятилетиями. Среди мигрантов представлены несколько поколений. От совсем молодых ребят до зрелых мужчин, к которым подступает старость, вырезая на лицах трещины и морщины. Некоторые работают таким образом по пятнадцать-двадцать лет.

Они строят дома, кладут плитку, красят и многое другое. Мигранты редко имеют специализацию и устраиваются разнорабочими, умея все понемногу. Профильные навыки нарабатывают на практике, перенимая опыт старших товарищей.

Местные к «рынку труда» Черного мыса относятся по-разному. Старики недовольны соседством – им не нравится, что район, в котором они живут всю жизнь, теряет русский колорит. Им кажется, что они теряют связь с Россией, что они живут в отшибе в какой-нибудь азиатской стране. Такое вот культурное замещение. Несмотря на то, что все вывески вокруг написаны по-русски, но в говоре вокруг не различить ни одного русского слова. Местные чувствуют себя неместными.

Они пишут заявки в администрацию, например на сайт «Твой Сургут», но документы у мигрантов неизменное оказываются «в порядке», а строящиеся «нерусские» кафе и шиномонтажки занимают землю, но словам чиновников, «законно».

С другой стороны, поколения помоложе, в том числе семейные пары, проблемы в мигрантах не видят. Они спокойно гуляют по улицам с колясками и не жалуются, – видимо, потому что для них такая среда стала обыденной. Они из поколения, которое не застало СССР, для них рынок рабочей силы и стоящие на обочине мигранты – норма, они не видели свою улицу под другим углом.

Живут мигранты где-то здесь, в частном секторе. Знакомые и друзья вместе снимают дома на время работы. У некоторых в городе есть родственники, они живут у них, но таких – единицы.

Через дорогу организована линия из магазинов и ресторанчиков, продуктовых складов, шиномонтажных мастерских. Тут жизнь кипит: приходят покупатели, ведутся разговоры, мельтешат люди. Сургутяне в основном приезжают сюда покупать мясо и скот – например, баранов. Но в целом магазины здесь скорее для «своих», то есть приезжих.

Дальше идет дорога в сторону Нижневартовска вдоль дамбы на водохранилище, печально известной из-за «песочного дела» бывшего мэра Сургута. По этому маршруту проходит солидный автомобильный поток, и все водители видят на обочине мигрантов. Стоящих на перекрестках, у заборов, на поворотах и около магазинов. Для сургутян, знакомых с этим участком города, эти группы стали декорацией, точно такой же, как попрошайки с иконами на входах в федеральные сетевые магазины.

Кажется, никто с этим ничего делать и не думает. Ни участники, ни наблюдатели, ни власть. Пускай.


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15 августа в 08:15, просмотров: 732, комментариев: 1


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Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
15 августа в 09:20
Мое отношение к мигрантам граничит, сказал бы так, переступает действующее законодательства.
Мало того что приезжают, еще должны учить их детей, лечить. Ну не надо нам столько приезжих с ближнего зарубежья. Домой их всех! Домой! Пусть свою страну поднимают. Как понимаю это и есть "туристы" которых считают в администрации города?! Подозрительно много едет в Сургут "туристов" и ХМАО!
Принимаем их тут, они живут по своим законам, кормят нечистых на руку полицейских и прочих ответственных товарищей.

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