Хантейские сказки, оленьи рога, варганы и губернатор под дождем. Как в «Старом Сургуте» прошел фестиваль коренных народов // ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 9 августа, в Сургуте прошел день коренных народов севера, приуроченный международному дню малочисленных народов мира. Сургутян знакомили с хантейской культурой, вовлекая их в традиционные игры и мастер-классы с изготовлением кукол и украшений.

Первое, что слышали сургутяне при входе на фестиваль — голос сотрудницы творческого отдела Старого Сургута Елены. Она, стоя под дождем, рассказывала хантейские сказки и легенды, привлекая внимание семей с детьми — основными посетителями мероприятия.

Дети могли пройти короткие мастер-классы с изготовлением игрушек и поиграть с кольцом, пробуя закинуть его на оленьи рога.

Вот еще одно традиционное нетривиальное развлечение — натягивание веревочки на палочку. Напротив друг друга встают игроки, а в центре ведущий держит шест. Кто быстрее накатает палочкой веревку до шеста — тот и выиграл. Смельчакам, не побоявшимся принять участие в непростой забаве, дарили магниты.

Самая сложная игра — головоломка с двумя веревками. Участники надевают узлы на запястья, а затем скрещивают веревки. Задача — развязаться, не снимая веревку руками. Страшно представить, сколько хантейских детей за всю 900-летнюю историю Югры отчаялись в попытках распутаться.

Посетила фестиваль и губернатор. Приглашенные на фестиваль торговцы дарили ей свои сувениры. Наталье Владимировне, кажется, презенты нравились.

Пожелавший принять участие в мероприятии меломан и виртуоз Алексей показывал сургутянам варган, предлагая сыграть и купить традиционный музыкальный инструмент северных народов со всего мира, в том числе и хантов.