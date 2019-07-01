В Сургуте прошел «Кубок тотальной крепости» // ФОТОРЕПОРТАЖ

В шестой раз в Сургуте состоялся «Кубок тотальной крепости». Мероприятие прошло в рамках празднования Дня молодежи. Участники 11 команд проверили себя на прочность, силу и выносливость.

«Это мероприятие уже давно вошедшее в календарь города — большое спортивное событие, которое работает на сплочение команд, командой работы в целом», — рассказал СИА-ПРЕСС один из организаторов состязания Михаил Рудой.

В турнире приняли участие 11 команд: Lucky team, «Кикеры», МЧС, «Союз татарской молодежи», «Бесстрашные СНГ», «WorldClassSurgut», «Югра», «Югра муатай», «Сибирский легион», Zr team и «Крепость». Среди участников оказались не только профессиональные спортсмены, но и простые любители. Их объединила одна цель: здоровый образ жизни и стремление к победе.

Спортсмены в рамках Кубка должны были пройти десять этапов. На каждый из них предусматривалось по две минуты работы и одной минуте отдыха. Первый этап — «скованные одной цепью»: участники с сорокакилограммовой цепью в руках бегали вокруг препятствия.

Этап «Сорокопрыжка» представлял собой прыжки через бревно. Судьи фиксировали синхронность исполнения всеми спортсменами в команде.

На этапе «Бронеживот» соревнующимся нужно было качать пресс, держа в руках бревна, скованные цепью. Тут также учитывались синхронность и правильное исполнение.

Одними из самых сложнейших испытаний стали этапы «Ось аполлона» и «Кантовка». Последняя была тяжела тем, что участникам предстояло поднимать максимально большое колесо, на котором не было захватов. А «Ось аполлона» трудна неудобным грифом, который нельзя было полностью обхватить руками. Вес грифа — около 220 кг.

Чемпионами соревнования стали «Кикеры» — представители Федерации кикбоксинга в Сургуте. Второе место заняла команда «Lucky team». Третье — сотрудники МЧС.

«Эмоции на высшем уровне. Мы стремились к победе, поэтому на каждом испытании старались выложиться по полной. Очень здорово, что мы позанимались, получили удовольствие и проверили свои физические способности», — поделился впечатлениями с СИА-ПРЕСС участник победившей команды Николай Кузнецов.





Фото: И. Камалетдинов