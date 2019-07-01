​Сотворили сказку. В Сургуте прошел ежегодный фэнтези-фестиваль «Бал фей»

В воскресенье, 30 июня, в городском парке культуры и отдыха, в удивительно светлую и теплую для Сургута погоду прошел шестой ежегодный фестиваль «Бал фей», посвященный сказочной тематике. Более 300 горожан разных возрастов пришли посмотреть на это пестрое событие и поучаствовать в нем. Программа оказалась яркой и насыщенной: интересно было и детям, и взрослым.

Гости приняли участие в дефиле костюмов, турнире лучников и фото-лотерее. Кроме того, многие закупились интересными сувенирами на ярмарке, сделали себе аквагрим, сыграли в настольные игры, сфотографировались с костюмированными участниками конкурса, посмотрели живые выступления музыкантов, танцоров.

Также были организованы мастер-классы по фехтованию и йоге, детские программы, фотозоны и места для отдыха.

На празднике царила сказочная атмосфера, ее создавали не только организаторы фестиваля, но и сами участники, решившие примерить на себя образ нимфы, лесного эльфа, сказочной феи или даже чумного доктора. В создании праздничной обстановки приняли участие и мастера, выступившие со своими изделиями на ярмарке.



Некоторые торговцы передали вырученные с продажи сувениров средства на благотворительность.

О тонкостях фэнтези-фестиваля в Сургуте подробнее корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС рассказала организатор события Мария Картоева: «Создать подобный фестиваль в Сургуте всегда было нашей мечтой. Для нас такое событие — настоящая сказка, которую мы воплощаем в жизнь для людей и вместе с ними. Этот праздник напоминает им о чудесах, которые происходят вокруг нас, и которые творим мы сами. Сейчас слишком много людей в пучине рутины забывают о сказке, которая необходима каждому из нас. Я вижу, как с каждым годом люди раскрываются, расцветают, принимают участие в создании этого события. Этот праздник освобождает их от тех рамок, которые устанавливаются в повседневности».

По словам Марии, организаторы вдохновлялись подобными фестивалями других городов и стран. Главным отличием сургутского «Бала фей» можно считать упор на тему сказки и волшебства.

Для многих гостей участие в фестивале стало традиционным. Гости бала отмечают, что с каждым разом праздник обретает новые масштабы, программа становится ярче и насыщенней. Примечательно, что в дефиле приняли участие порядка 30 человек, большинство из них создавали костюм собственными руками.

Были на фестивале и ребята из других городов. Например, Юлия и Екатерина приехали из Лангепаса: «У нас в городе, к сожалению, такие мероприятия не проводятся, но как только мы узнали, что в Сургуте пройдет «Бал фей», сразу же решили приехать! Наши костюмы и аксессуары — полностью ручная работа, а сам фестиваль -— отличная возможность показать свои таланты. Люди здесь позитивные, веселые, обязательно приедем снова».





По словам участников дефиле, «Бал фей» вызывает множество светлых эмоций, предоставляет людям площадку для творческой деятельности и самовыражения, помогает отвлечься от рутины, расслабиться и просто интересно повести время.

Непременно, гвоздем программы стал конкурс на звание Короля и Королевы бала. Ими стали парень в образе египетского бога загробного мира Анубиса и девушка в образе лунного мотылька Титании. Удивительно, что у победителей разный уровень подготовки. Так, нынешний король в этом году дебютировал в главном конкурсе фестиваля, в то время как королева вот уже шестой год участвует в косплей-фестивалях различного уровня — от городского до всероссийского.

Победители не намерены останавливаться на достигнутом и планируют совершенствоваться в этом хобби.

Гости фестиваля рассказали, что подобные мероприятия в Сургуте хотелось бы видеть чаще, поскольку это оживляет город и его жителей, заряжает позитивными эмоциями и просто вдохновляет.