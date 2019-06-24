В Сургуте отпраздновали День Купало // ФОТОРЕПОРТАЖ

В Сургуте вечером 22 июня на Заячьем острове прошел праздник — День Купало.

Гости по традиции в этот вечер на поляне жгли костры, плели венки, пели песни, водили большой купальский хоровод, пили чай из самовара, играли в народные игры.

Для сургутян были подготовлены мастер-классы, фотозоны, хождение по углям и прыжки через костер. Завершилось празднование дня солнцестояния под утро 23 июня.

Кстати, онлайн-интервью с организаторами праздника День Купало в Сургуте Валентином и Ириной Коленченко вы можете посмотреть тут.









































Отметим, что до начала празднования, участники и организаторы высадили аллею Памяти Дедам





Фото: М. Максимов, vk.com/kupalo_surgut

На превью — Е. Протопопова