В Сургуте прошла военно-историческая реконструкция. Показываем, как это было // ФОТО, ВИДЕО

22 июня в Сургуте прошла масштабная военно-историческая реконструкция «Дороги войны». Она была посвящена Дню памяти и скорби и проходила на Югорском тракте, недалеко от улицы Речная.

В воссоздании военных события приняли участие примерно 200 человек, а также автомобили военных лет, реплика немецкого танка «Т-4» и большое количество пиротехники.

За основу исторического события, которое развернулось на глазах тысяч зрителей, взята оборона 12-го Либавского погранотряда в Прибалтийском округе.

«Администрация города совместно с клубом исторической реконструкции «Арсенал» представила зрителям уникальную по своему размаху военную реконструкцию. Предвкушая интерес жителей мы установили два дополнительных экрана. Параллельно шла трансляция по телевидению и в соцсетях. Сложно представить сколько людей стали свидетелями сражений. Только на мероприятие пришло больше 6 тысяч человек. Многие из них были с детьми. Молодежь с интересом разглядывала костюмы героев, технику и автомобили», – отметил председатель комитета культуры и туризма Сургута Владимир Фризен.

Фотограф СИА-ПРЕСС Алексей Андронов также принял участие в военной реконструкции в качестве военного корреспондента и подготовил фотоотчет из самой гущи событий.