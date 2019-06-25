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В Сургуте прошла военно-историческая реконструкция. Показываем, как это было // ФОТО, ВИДЕО

Фото: А. Андронов
Фото: А. Андронов

22 июня в Сургуте прошла масштабная военно-историческая реконструкция «Дороги войны». Она была посвящена Дню памяти и скорби и проходила на Югорском тракте, недалеко от улицы Речная.

В воссоздании военных события приняли участие примерно 200 человек, а также автомобили военных лет, реплика немецкого танка «Т-4» и большое количество пиротехники.

За основу исторического события, которое развернулось на глазах тысяч зрителей, взята оборона 12-го Либавского погранотряда в Прибалтийском округе.

«Администрация города совместно с клубом исторической реконструкции «Арсенал» представила зрителям уникальную по своему размаху военную реконструкцию. Предвкушая интерес жителей мы установили два дополнительных экрана. Параллельно шла трансляция по телевидению и в соцсетях. Сложно представить сколько людей стали свидетелями сражений. Только на мероприятие пришло больше 6 тысяч человек. Многие из них были с детьми. Молодежь с интересом разглядывала костюмы героев, технику и автомобили», – отметил председатель комитета культуры и туризма Сургута Владимир Фризен.

Фотограф СИА-ПРЕСС Алексей Андронов также принял участие в военной реконструкции в качестве военного корреспондента и подготовил фотоотчет из самой гущи событий.


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25 июня в 15:13, просмотров: 1216, комментариев: 13


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Комментарии:
Швондер
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24 июня в 09:27
Хороша войнушка. Лето, тепло, наши сильные, немцы дураки. Такое сафари и повторить не грех.
6xz34e
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24 июня в 09:33
Уникальная постановка!Молодцы!Мне понравилось.На этом мероприятии нужно было "Зарнице" принять участие.Помочь с порядком,например.
Моби Швондер
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24 июня в 10:23
Особенно фошизд с калашом на 8 фото и газ-51 с телками.
Моби
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24 июня в 10:25
Сиа, а теперь так же с воодушевлением расскажите что в реальности память о ВОВ такова, что могила ветерана заросла травой ( ситв про это писало)
tdn
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24 июня в 10:35
Страна не помнящая историю и не сделавшая соответствующих выводов, рискует повторить их вновь. Вместо реконструкций, смысл которых мне мало понятен лучше бы потратили свои силы на просвещение молодежи. Могу кивнуть на сайт Новой Газеты, где опубликованы прекрасные статьи о начале войны с совершенно, даже по сегодняшним временам, шокирующей информацией, про директора Самарского авиазавода, про истребление верхушки летного состава СССР до начала войны, про перебежчика коммуниста Лискова. Про страшные людские потери, которых явно можно было избежать при штурме Зееловских высот.
йося
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24 июня в 11:14
Все ништяк, а вот самолетов все таки не было, а было бы еще лучше, но к сожалению этот тупой наезд 9 мая вот так вот аукнулся, из за чъих то тупых амбиций мероприятие недополучило зрелищности и наглядности ужасов войны, " большое спасибо" некоторым чиновникам по имени Какбычегоневышло ну а по поводу калашей и газонов — тЫ, написавший это, сделай что нибудь подобное хоть на миллионную часть, а пото критикуй, между прочм Серега Кальтинов 20 лет всю эту канитель собирал, хоть один общественный клуб может похвастаться такими возможностями,
Сергей Б йося
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24 июня в 11:34
Так может и во время реальной обороны 12-го Либавского погранотряда в Прибалтийском округе самолетов не было. Тогда все в соответствии с историческим событием.
Швондер
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24 июня в 11:40
йосик, выдающийся реконструктор гиркин вишь чо нареконструировал. Лучше бы он вообще не реконструировал. Запретить все эти маскарады законодательно
Моби йося
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24 июня в 12:14
Довольно тупой камент про невозможность критиковать, если сам такого не делал.
Это если б тебе сейчас ответить, мол, не критикуй шувалова, сначала сам им стань
Сергей Б
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24 июня в 12:54
Реконструкция зрелищная. Еще бы про перестройку реконструкцию: как страна, которую защищали бойцы красной армии таки рухнула.
tdn
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24 июня в 15:26
Кстати, а почему бы не провести реконструкцию убийств не в чем неповинных людей в сталинских лагерях??? Вон 501-я стройка неподалеку от Салехарда, даже колючку натягивать не нужно, просто нагнать народ 20% вертухаи а 80% лагерные доходяги. И где нить в -40 забацать реконструкцию? А чЁ?
Мудрец йося
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25 июня в 15:30
"между прочм Серега Кальтинов 20 лет всю эту канитель собирал, хоть один общественный клуб может похвастаться такими возможностями". Серега Кальтинов очень ревниво относится к другим "общественным клубам" Сургута и просто старается не дать им хоть как-то проявить себя. Типа, он один такой в Сургуте - единственный и неповторимый.
Мудрец Моби
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25 июня в 15:33
Будем считать, что у фашиста не "калаш", а "Sturmgewehr 44") Похожи ведь)

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