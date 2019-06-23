​Паркинг открылся, арендный двор… не изменился: проект СИА-ПРЕСС против автохамов Сургута «Эвакуируйте это!» — выпуск №5

В марте этого года жители арендного дома (Захарова, 12) в Сургуте жаловались властям на то, что подземный паркинг был закрыт (его открыли в апреле). Из-за нехватки парковочных мест они были вынуждены парковаться на газонах и под знаками, за что системно получали многотысячные штрафы от «Паркона» и за эвакуацию авто на штрафстоянку.

Спустя почти три месяца, судя по фотоподборке ниже, ситуация в арендном дворе (как и в соседнем) не изменилась: жильцы продолжают оставлять машины под знаками, на местах для спецтехники и инвалидов, а также на газонах.

Отметим, что, открыв паркинг и учтя жалобы жителей (они не могут платить по пять тысяч рублей в месяц), застройщик снизил для некоторых граждан арендную плату до двух тысяч рублей. В список вошли льготные категории, в большом количестве проживающие в арендном доме: инвалиды I и II группы, дети-инвалиды; многодетные семьи; ОМОН; священнослужители; сотрудники УМВД.

По данным, предоставленным СИА-ПРЕСС компанией «СПС-Паркинг», общее количество арендованных мест в паркинге в арендном дворе — 41 шт. (16 — за пять тысяч рублей, 25 — за две тысячи рублей). Еще 15 человек ранее арендовали места в паркинге в соседнем жилом комплексе, после открытия перешли в паркинг на Захарова, 12/2. «Доход в месяц с аренды данного паркинга составляет 130 тысяч рублей, а расходы за содержание в апреле — 137,6 тысяч рублей», — отмечает директор «СПС-Паркинг» Андрей Дымочка.

Двор на Захарова, 12





















Двор на Захарова, 12/1

Напомним, каждое воскресенье в полдень мы публикуем нашу еженедельную подборку фотографий с самыми вопиющими случаями наглой парковки в Сургуте. Все фото отправляются в ГИБДД и Контрольное управление администрации.

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фото А. Андронова