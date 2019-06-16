Сургут отпраздновал Сабантуй // ФОТОРЕПОРТАЖ

В 2019 году Сургут традиционно отпраздновал Сабантуй. Народные гулянья проходили на площади театра СурГУ.
Жители и гости города посмотрели на выступления творческих коллективов.
Попробовали свои силы в конкурсах.
А также стали свидетелями того, как прошел турнир по национальной борьбе «Куреш»
На площади перед театром СурГУ были установлены этнические шатры и юрты, владельцы которых предложили гостям попробовать блюда татарской и башкирской кухни, а также познакомили их с элементами убранства народов.
Фото А. Андронов
Зачем в Сургут приезжали башкирские гости из Челябинска? // ONLINE 17 июня в 9.30