Сургут отпраздновал Сабантуй // ФОТОРЕПОРТАЖ

В 2019 году Сургут традиционно отпраздновал Сабантуй. Народные гулянья проходили на площади театра СурГУ.

Жители и гости города посмотрели на выступления творческих коллективов.

Попробовали свои силы в конкурсах.

А также стали свидетелями того, как прошел турнир по национальной борьбе «Куреш»

На площади перед театром СурГУ были установлены этнические шатры и юрты, владельцы которых предложили гостям попробовать блюда татарской и башкирской кухни, а также познакомили их с элементами убранства народов.

Фото А. Андронов