​В Сургуте прошел Фестиваль национальных культур «Соцветие» // ФОТОРЕПОРТАЖ

В Сургуте состоялся фестиваль национальных культур «Соцветие». В 2019 году мероприятие было приурочено к году семьи в Югре и юбилею города – 425 лет.

В фестивале приняли участие 16 национально-культурных объединений и диаспор. Все они приготовили свои традиционные блюда и угостили ими гостей праздника.

Глава Сургута Вадим Шувалов и председатель Думы муниципалитета Надежда Красноярова поздравили всех участников и вручили благодарственные письма руководителям общественных объединений.

Принять участие в городском празднике пришло более сотни жителей и гостей города.

Фото: Александр Остапенко